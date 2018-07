Intenta arrojarse en un avión en pleno vuelo tras discutir con su novia

La pareja viajaba en el vuelo CA4169 de Air China, que se dirigía a Beijing de Chongqing, en la provincia de Sichuan. Según informa la publicación Hong Kong Free Press, la pareja empezó a discutir sobre el servicio de la comida que ofrecían durante el vuelo.

La pareja comenzó a tener una acalorada discusión que se les fue de las manos. Durante la disputa la chica decidió decirle a su novio que tal vez no congeniaran como pareja. Wu dijo a la prensa que ella le había dicho a su novio Zhang que quiá sería mejor tomarse "un tiempo en la relación".

Pero entonces Zhang se puso de pie, y dijo: "Me mataré ahora ¿me crees?"

Más tarde el impulsivo novio, declaró que en realidad no quería saltar, sino que simplemente asustarla, para que no le pidiera un tiempo en la relación. "En aquel momento estaba muy enfadado, así que me levanté y bajé el tirador de la puerta". Además ha reconocido que a lo mejor "fue demasiado extremo".

Zhang ha sido condenado a 15 días de prisión por uso desautorizado de los recursos del avión y su novia, a una multa por alteración del orden en un medio de transporte.