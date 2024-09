Hamás amenaza con difundir los últimos mensajes de los rehenes ejecutados y aumenta la tensión

La situación en Gaza se ha intensificado drásticamente después de que Hamás amenazara con publicar el último mensaje de seis rehenes que fueron ejecutados, lo que ha provocado una ola de protestas en Israel. Mientras tanto, el grupo terrorista ha anunciado que, gracias a la tregua, casi 73.000 niños han sido vacunados contra la polio en el primer día de una nueva campaña sanitaria.

En un momento de creciente tensión y descontento social en Israel, Hamás ha lanzado una nueva amenaza que ha exacerbado la ya tensa situación. Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, advirtió que la insistencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en seguir con su enfoque militar para resolver la crisis, resultará en la muerte del resto de los rehenes que el grupo mantiene en cautiverio. En un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, Obeida declaró que los milicianos de Hamás han recibido nuevas instrucciones sobre cómo proceder con los cautivos si las tropas israelíes se acercan a sus ubicaciones.

"La insistencia de Netanyahu en liberar a los prisioneros bajo presión militar, en lugar de cerrar un acuerdo, hará que regresen con sus familias en ataúdes", sentenció Obeida, subrayando que Hamás considera a Netanyahu y al Ejército israelí como los únicos responsables de las muertes de los rehenes. La amenaza de difundir los últimos mensajes de los seis rehenes ejecutados es vista como un intento de Hamás de aumentar la presión sobre el gobierno israelí y sobre la sociedad, que ya está profundamente dividida por la gestión de la crisis.

Campaña de cacunación infantil

En medio de este clima de tensión, Hamás también ha aprovechado la tregua para iniciar una campaña de vacunación contra la polio en Gaza, destacando que en el primer día casi 73,000 niños han sido vacunados. Este hecho contrasta con las terribles condiciones que se viven en la región, donde los civiles siguen siendo los más afectados por el conflicto.

El inicio de la campaña de vacunación ha sido presentado por Hamás como una victoria, argumentando que solo a través de la tregua fue posible llevar a cabo esta acción humanitaria. Sin embargo, muchos critican que el grupo terrorista esté utilizando estos esfuerzos como propaganda para mejorar su imagen internacional en medio de la escalada de violencia.

Protestas en Israel y críticas a Netanyahu

El clima en Israel es de creciente indignación. Las protestas en respuesta a las noticias de los rehenes ejecutados se han extendido por todo el país, con manifestaciones en varias ciudades, incluidas Jerusalén y Tel Aviv. Aunque la huelga general convocada para este lunes tuvo un seguimiento limitado, el malestar social es evidente. Familias de rehenes y ciudadanos han bloqueado carreteras de manera intermitente, exigiendo al gobierno que tome medidas más efectivas para asegurar la liberación de los cautivos.

El primer ministro Netanyahu, que no comparecía ante los medios desde hacía casi dos meses, finalmente habló esta noche, reafirmando que Israel no cederá el control de la divisoria entre Gaza y Egipto, a pesar de las crecientes presiones internas y externas. Netanyahu también reiteró su postura de no negociar bajo amenaza, lo que ha exacerbado las críticas de los familiares de los rehenes, que sienten que sus seres queridos están siendo utilizados como piezas en un juego político.

Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos, presionando tanto a Israel como a Hamás para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Fuentes del gobierno estadounidense han señalado que un nuevo plan de tregua podría presentarse en las próximas semanas, aunque advierten que si no se logra un acuerdo, las negociaciones podrían colapsar definitivamente.

En este contexto, el futuro de los rehenes sigue siendo incierto. Las amenazas de Hamás y la firme postura del gobierno israelí han creado un callejón sin salida en las negociaciones, dejando a las familias de los cautivos en una angustia constante.

El presidente israelí, Isaac Herzog, en un emotivo discurso durante el funeral de Hersh Goldberg-Polin, uno de los rehenes asesinados, pidió perdón por no haber logrado traerlo con vida y renovó el llamado a la liberación inmediata de todos los rehenes. Este sentimiento de frustración y desesperación se refleja en las palabras de Gil Dickmann, primo de la rehén Carmel Gat, quien acusó al gobierno israelí de no hacer lo suficiente para salvar a los cautivos.

