Los primeros sondeos dan una mínima ventaja al 'no' en Grecia

Los colegios electorales en Grecia, donde se celebró este domingo el referéndum sobre la propuesta de acuerdo de los acreedores, han cerrado puntualmente a las 16.00 GMT tras una jornada que transcurrió sin incidentes. Según informaciones de la agencia de noticias griega AMNA, se estima que la participación rondó el 65 %, similar a la de las elecciones generales de enero pasado, sin que por ahora haya cifras oficiales.

Un total de 10.837.118 griegos estaban llamados a votar en el referéndum para decidir entre el 'sí' para expresar el apoyo a la propuesta de los acreedores o el 'no' de rechazo a las medidas planteadas a cambio del desembolso del rescate. Los primeros resultados fiables se conocerán entre las 17.00 y 18.00 GMT, según ha informado el ministerio griego del Interior. Para que el resultado del referéndum sea considerado válido, las normas exigen una participación de al menos el 40 % del electorado.

Las primeras encuestas difundidas tras el cierre de los colegios apuntan a que una mayoría de la población se ha pronunciado en contra de la propuesta de acuerdo de los acreedores, al votar entre un 49,5 % y un 53,5 % a favor del 'no'. El 'sí' habría obtenido entre el 46,5 % y el 50,5 %.

Divididos por las dos opciones, los ciudadanos griegos se han desplazado a los 19.000 centros de votación del país. Los colegios han abierto a las siete de la mañana y han cerrado a las siete de la tarde, hora local. El ambiente es muy similar al de las elecciones del pasado mes de enero, en las que ganó Syriza por primera vez. Las calles están silenciadas y las terrazas medio vacías, algo muy poco habitual. Solo los turistas dan vida este domingo a la capital helena.

Los carteles a favor del 'sí' (nai) y del 'no' (oxi) colgados de las farolas, paradas de autobús o pegatinas en paredes y semáforos, son la muestra de que hoy el país heleno toma una importante decisión.

El colegio electoral del céntrico barrio de Thissio cuenta con una lista de 550 electores y, al mediodía, 180 personas ya habían depositado su papeleta en las urnas. La participación es uno de los datos más importantes en esta jornada. Un representante de mesa de ese colegio, Theodoros, partidario del 'no', se muestra optimista. "Creo que aquí recogeremos alrededor de 350 votos". "Este es un dato muy positivo, teniendo en cuenta que muchas de las personas que están en nuestra lista viven fuera y no podrán venir a votar", añade Maria, quien recoge el nombre y apellidos de un joven.

Cabe recordar que la ley helena no contempla el voto por correo, por lo que miles de ciudadanos se han quedado fuera de la votación por no haber podido desplazarse hasta el país. Sin embargo, por primera vez, más de 100.000 jóvenes se han incorporado al censo, quienes cumplan 18 años este 2015. La preocupación de Theodoros ha sido la propaganda de los medios de comunicación "en contra del 'no'". Así, explica que "la gente está asustada por lo que escucha en televisión".

Muchos periodistas también han criticado la actitud de los medios para con el referéndum. "No olvidaré jamás la campaña abusiva que está habiendo estos días", confiesa con la mano en el corazón. En el barrio de Exarhia, conocido como la zona anarquista de la capital, el ambiente es similar, aunque exento de la presencia de turistas. Vasos, abogada de profesión, y encargada de la mesa de ese colegio, asegura que a las ocho de la tarde ya se conocerá "prácticamente" el resultado.

El Ministerio del Interior señaló este sábado que entre las ocho y las nueve de la tarde, hora local, se harían públicos los primeros datos, junto a porcentajes de participación. La población está muy dividida entre quienes apoyan el 'sí' y quienes respaldan el 'no'. Todo apunta a que la diferencia será muy ajustada entre ambos. Por su parte, la mayoría de formaciones políticas ha manifestado su preferencia por el 'sí'. Solo Syriza, que ha promovido el referéndum, y el partido nazi Amanecer Dorado han hecho pública su campaña por el 'no'.

El partido comunista (KKE) ha sido el único que se ha posicionado por una opción diferente. Una de las representantes del partido, Caterina, explica en el colegio de Exarhia que se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a emitir un voto nulo, a través de una papeleta con un doble 'no': "Decimos no al Gobierno del primer ministro, Alexis Tsipras, y a los acreedores", subraya.