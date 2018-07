Felipe González ya ha iniciado los trámites para visitar a López y Ceballos

González, que ha mantenido este lunes una reunión con miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que aglutina a la oposición antichavista, ha explicado que visitará a Ceballos y López "si las autoridades me lo permiten", según recoge la MUD en su cuenta de Twitter (@unidadvenezuela).

El expresidente español ha calificado de "cordial" la reunión mantenida con dirigentes opositores, quienes le han trasladado su análisis de la situación de Venezuela. González ha expresado su conformidad en particular con la reivindicación de que se convoquen ya las próximas elecciones legislativas. "Estoy de acuerdo con todas las necesidades electorales planteadas", ha afirmado.

Asesor técnico, no abogado

González ha aprovechado para manifestar que "acata" la postura expresada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en la que destacaba el domingo que González no puede ejercer como profesional del derecho en una causa penal porque no tiene el título profesional acreditativo que exige la Constitución.

"Nunca he solicitado ser abogado de Leopoldo López, solo es asesoría técnica y es un derecho de la defensa", ha argumentado el expresidente español. En cualquier caso, González ha asegurado que "respeta y acata" la decisión del TSJ.

El domingo, la presidenta del Poder Judicial, Gladys Gutiérrez, había denunciado la "injerencia extranjera" de González. "No desviarán el curso de la justicia en su ineludible misión de cumplir y hacer cumplir (...) la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Gutiérrez, según recoge la agencia de noticias oficial, AVN.

Además, Gutiérrez ha recordado que para acompañar a la defensa como consultor es necesario ser un experto y tener competencias que, a su juicio, el exmandatario español no ha acreditado.