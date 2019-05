El extraño caso de un hombre cuya cabeza tiene forma de cerebro

Un hombre de 37 años acudió al médico porque había detectado unos extraños pliegues en la cabeza. Además, tenía las manos y los pies notablemente agrandados y la mandíbula salida. El paciente llevaba cuatro años con una excesiva sudoración y dolor en la cabeza y las articulaciones.

Su cabeza estaba llena de surcos que creaban en el cráneo la forma de un cerebro, según el estudio de la Università degli Studi di Padova publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

Las pruebas diagnosticaron que se trataba de acromegalia, una enfermedad crónica causada por una lesión de la glándula pituitaria que se caracteriza por un aumento de tamaño de las manos, de los pies, de las mandíbulas y de la nariz.

Según los especialistas, el engrosamiento y aparición de los surcos en la cabeza fue consecuencia del 'cutis verticis gyrata', una afectación vinculada a esta enfermedad. La hormona del factor de crecimiento insulínico tipo 1 -que ayuda a promover el crecimiento y desarrollo normal de los huesos y tejidos junto con la hormona del crecimiento- tenía unos niveles altos.

La resonancia magnética reveló, además, un tumor benigno de 27x22x25 milímetros, llamado adenoma hipofisiario. Es de lento crecimiento y se origina en las células que forman la glándula hipófisis.

El hombre tuvo que someterse a una resección transesfenoidal, una cirugía en la que se extrae el tumor a través de la nariz. Además, fue tratado con un análogo de la somatostatina, una hormona que inhibe la liberación de la hormona de crecimiento y recibió inyecciones de relleno de tejidos blandos para mitigar el efecto del cuero cabelludo, aunque solo tuvieron un efecto parcial.

