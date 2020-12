El director general de la OMS alerta de futuras pandemias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido, en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, que la pandemia del coronavirus no será la última de este tipo de crisis.

Junto al vídeo, Tedros Adhanom Ghebreyesus manifiesta: "Hoy es el primer Día Internacional de Preparación para Epidemias. En los últimos 12 meses, el coronavirus ha puesto patas arriba las vidas y los medios de subsistencia. A lo largo de los años, la OMS y nuestros socios han advertido que el mundo no está preparado para una pandemia".

A esto, ha añadido: "Asegurémonos de aprender las lecciones del coronavirus, todos los países deben invertir en capacidades para prevenir, detectar y mitigar emergencias. La preparación requiere la participación de todos los gobiernos y de toda la sociedad. La salud es crucial”.

Asimismo, señala que la historia refleja que esta no será la última pandemia y que las epidemias son un hecho en la vida. Además, apunta que la pandemia del coronavirus no ha sido una sorpresa, "ya que se había advertido como una posibilidad, pero el mundo no se preparó para ello".

Manifiesta que la sociedad debe aprender todas las lecciones que la pandemia ha enseñado durante estos meses. Por último, considera que la pandemia ha resaltado la "unión íntima entre la salud de los humanos, los animales y el planeta".

Datos a nivel mundial de la pandemia del corinavirus

Actualmente, la pandemia ha alcanzado ya los 80.372.944 de contagios por coronavirus y 1.757.911 fallecidos, según el balance publicado este domingo por la Universidad Johns Hopkins.