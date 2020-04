El drama de una joven al volver a vivir con su padre por el coronavirus: "En cuarentena con mi abusador"

Confinarse en casa parece ser una medida para terminar con la pandemia de coronavirus. Sin embargo, puede convertirse en una pesadilla para las personas que viven en situación de abuso familiar.

Las denuncias de estos casos de abuso aumentaron en Reino Unido en un 65%, según la comisionada dee abuso familiar para Inglaterra y Gales. En otros países, como España, también ha aumentado.

Casos como el de Kai, una joven en Estados Unidos, son los que comienzan a aumentar. Su padre abusó de ella durante años. Ahora deben estar en cuarentena y, como su madre tiene problemas económicos, no le queda otra opción que ir a casa de su padre.

El continuo miedo que sufre Kai de volver a sufrir estos abusos le provoca no dormir. "No ha hecho nada todavía, pero la anticipación me está matando", explica.

Este y otros casos rondan por todo el mundo en tiempos de confinamiento. Países como México han anunciado nuevas medidas contra la violencia intrafamiliar. Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, ha publicado en Twitter un vídeo explicando estas medidas. Refuerzo de las Brigadas de Rescate o varios refugios son algunas de ellas.

España también recordó las medidas ante estas situaciones. La vía para denunciar esta situación es llamar al 016, que es el número de atención a la víctima. También se puede pedir atención psicológica por WhatsApp a 682 916 136 o 682 508 507.

La funcación ANAR también ha detectado un aumento de casos. Por ello han añadido varias líneas de contacto. Niños, adolescentes y adutos pueden contactar a través del número 900 202 010, mediante el #ChatANARComputadora o por correo electrónico de 10:00 horas a 00:00 horas.