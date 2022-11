Trump avanza que el muro en la frontera con México ya está siendo diseñado y afirma que será "grande"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el muro que ha prometido construir en la frontera con México "está siendo diseñado ahora mismo", y detalló que será "grande" y "de mucha ayuda" para garantizar la seguridad del país.

"El muro está siendo diseñado ahora mismo", comentó Trump en un discurso ante una conferencia de jefes de Policía y oficiales de las fuerzas del orden al anotar que, a diferencia de lo que algunos pensaron, "no estaba bromeando" durante la campaña electoral al hacer la promesa de construir la barrera fronteriza. "Yo no bromeo sobre cosas así (...). No, tendremos un muro. Será un gran muro y hará mucho, será de mucha ayuda", insistió el presidente.

"Pregunten a Israel sobre muros. ¿Los muros funcionan? Solo pregunten a Israel. Ellos (los muros) funcionan si se hacen como es debido", agregó. En otro momento de su intervención, Trump afirmó que "es hora de detener" la entrada de drogas en Estados Unidos.

Estas declaraciones de Trump coinciden con la visita a Washington del canciller de México, Luis Videgaray, quien prevé reunirse con los secretarios estadounidenses de Seguridad Nacional, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson. Además de por la construcción del citado muro, cuyo coste debe pagar México, según Trump, la relación bilateral pasa por un momento tenso por la intención del mandatario estadounidense de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que forman parte los dos países junto con Canadá.

Por otro lado, la semana pasada se filtró a varios medios parte del contenido de una conversación telefónica en la que Trump supuestamente planteó a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, enviar tropas a ese país. En una entrevista con la cadena Fox, Trump señaló que en esa llamada Peña Nieto parecía "muy dispuesto" a recibir ayuda de Estados Unidos para luchar contra los cárteles.

No obstante, el portavoz de la Presidencia mexicana, Eduardo Sánchez, respondió esta semana en otra entrevista con un "no contundente y rotundo" a la supuesta propuesta de Trump de enviar tropas.