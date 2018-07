El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha anunciao que el próximo 15 de diciembre convocará una rueda de prensa para anunciar cómo se apartará "completamente" de sus negocios privados, que pretende dejar a su familia. En una cadena de mensajes por Twitter, Trump dijo que esa rueda de prensa, en Nueva York, la dará acompañada de sus hijos, que han estado estrechamente vinculados al negocio inmobiliario que le permitió al magnate neoyorquino acumular su fortuna. La rueda de prensa permitirá "analizar el hecho de que dejaré mi negocio en orden para dedicarme por entero a dirigir el país con el fin de hacer a Estados Unidos grande de nuevo", agregó Trump, retomando el lema de su campaña. Trump recuerda que las leyes no le obligan a dejar sus negocios, lo que sí ocurre con el resto de los altos funcionarios de la Administración, pero asegura que su decisión es importante para evitar "un conflicto de intereses" con algunos de sus negocios. "Por lo tanto, se están elaborando documentos legales que me apartarán completamente de las operaciones de mis negocios. ¡La Presidencia es una tarea más importante!", agrega el presidente electo. La posibilidad de que Trump siga vinculado a sus negocios durante la Presidencia, que comenzará el 20 de enero, ha sido uno de los temas en los que se han centrado los medios de comunicación estadounidenses en las últimas semanas. Existen preocupaciones de que pueda haber conflictos de intereses, y ello se extiende a sus parientes en caso de que alguno de ellos llegue a ocupar alguna posición en la futura Administración Trump. Tres de los cuatro hijos adultos de Trump, Eric, Ivanka y Donald Jr., así como su yerno, Jared Kushner, integran el equipo de transición presidencial.

I will be holding a major news conference in New York City with my children on December 15 to discuss the fact that I will be leaving my ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2016

great business in total in order to fully focus on running the country in order to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! While I am not mandated to .... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2016

do this under the law, I feel it is visually important, as President, to in no way have a conflict of interest with my various businesses.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2016

Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2016

