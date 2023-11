Disputa Grecia-Reino Unido: Sunak cancela una reunión con Mitsotakis por pedirle esculturas robadas del Partenón

"Sentimos que estas esculturas pertenecen a Grecia y que fueron robadas. Es como si te dijera que cortaras la mona lisa por la mitad, y tuvieras la mitad en el Louvre y la otra mitad en el Museo Británico". Estas son palabras del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, sobre las esculturas del Partenón que están en el Museo Británico. Esto no le ha gustado nada a Rishi Sunak. El primer ministro británico ha cancelado la reunión que tenía con él este martes.

La disputa greco-británica viene de lejos. Grecia lleva desde el siglo XIX pidiendo al menos que le presten esas esculturas porque devolver, no se las van a devolver. Hace dos siglos Reino Unido retiró del Partenón esas esculturas que estaban en el monumento. Una ley británica impide devolverlas pero no prestarlas. Estos no son los únicos tesoros que tiene el gobierno británico procedentes de otros países.

Grecia insta a que Reino Unido devuelva esas esculturas de 2.500 años de antigüedad que Lord Elgin retiró del Partenón a principio del siglo XIX cuando era embajador ante el Imperio Otomano. "Expreso mi molestia por el hecho de que el Primer Ministro británico cancelara nuestra reunión prevista apenas unas horas antes de que tuviera lugar", ha destacado Mitsotakis en un comunicado.

Posible acuerdo para préstamo

Desde el ejecutivo griego han mantenido conversaciones con el presidente del Museo Británico, George Osborne, sobre un posible acuerdo de préstamo de las esculturas. Mitsotakis se quejó el domingo en una entrevista con la BBC de que las conversaciones sobre un posible retorno de las esculturas a Atenas no avanzaban con suficiente rapidez. Aseguró que la permanencia de las esculturas en el Museo Británico era como cortar la "Mona Lisa por la mitad" y que no se trataba de una cuestión de propiedad, sino de "reunificación".

Mientras, el gobierno británico siempre ha descartado renunciar a la propiedad de los mármoles, que incluyen aproximadamente la mitad del friso de 160 metros que adornaba el Partenón. "Las posiciones de Grecia sobre la cuestión de las esculturas del Partenón son bien conocidas. Esperaba tener la oportunidad de discutirlas con mi homólogo británico. Quien cree en la rectitud y la justicia de sus posiciones nunca teme enfrentarse a los argumentos", reiteró el primer ministro griego.