Despiden en EEUU a una profesora de universidad por proyectar una imagen del profeta Mahoma

Nueva polémica en Estados Unidos, concretamente en la Universidad Hamline, en Saint Paul, Minnesota. El pasado diciembre, una profesora adjunta fue despedida por mostrar una imagen del profeta Mahoma a una clase que incluía a una estudiante musulmana. Por lo visto, este se quejó de que ofendía su religión.

Erika López Prater, de 42 años, es la profesora que fue despedida por la Universidad de Hamline a pesar de advertir a los estudiantes con anticipación sobre las imágenes del siglo XIV. Muchos musulmanes practicantes no creen en mirar imágenes del profeta Mahoma, ya que piensan que puede llevar a adorar una imagen. Fue por ese motivo por el que Erika advirtió a la clase antes de proyectar la imagen en su pantalla, dándoles la oportunidad de salir de la habitación si así lo deseaban.

Según recogen medios estadounidenses, la estudiante musulmana Aram Wedatalla decidió quedarse en la habitación. Ella dice que estaba "sorprendida" por las imágenes que vio. Por tanto, ella y la Asociación Musulmana de la escuela se quejaron y esta profesora fue despedida. Desde entonces, la universidad ha tachado el incidente de "islamofóbico".

La respuesta de la universidad

En una carta enviada a los estudiantes, la presidenta de la Universidad de Hamline, Fayneese Millerse, se disculpó por el incidente y dijo que no ofender a los estudiantes musulmanes de la escuela es increíblemente importante. "No es nuestra intención culpar; más bien, es nuestra intención señalar que en el incidente del salón de clases, donde se proyectó en una pantalla una imagen que los musulmanes no podían mirar y se dejó durante muchos minutos, el respeto por los estudiantes musulmanes observantes en ese salón de clases debería haber reemplazado la libertad académica", sentenció Miller.

El informe recogido por The New York Times indica que el plan de estudios emitido por la profesora notificó a los estudiantes que verían figuras sagradas en todas las religiones, incluido el profeta Mahoma y Buda. Prater supuestamente les dio a los estudiantes un aviso momentos antes de que se mostrara la pintura, dándoles otra oportunidad de salir de la habitación si no se sentían cómodos mirando la imagen. Sin embargo, ningún estudiante planteó inquietud alguna o salió del aula durante la clase.

La reacción de los estudiantes

A pesar del aviso de la profesora, la joven Aram Wedatalla asegura que los hechos "le pillaron por sorpresa": "Estoy como: Esto no puede ser real", dijo Wedatalla en una entrevista con el periódico de la escuela recogida por medios locales.

"Como musulmana y negra, no siento que pertenezco, y no creo que alguna vez pertenezca a una comunidad donde no me valoran como miembro, y no muestran la mismo respeto que yo les muestro", setenció la estudiante. Wedatalla es miembro de la Asociación de Estudiantes Musulmanes y, después de lo acontecido, obtuvo el apoyo de estudiantes musulmanes que no estaban en la clase pero calificaron el incidente como "un ataque a su religión".