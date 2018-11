Las caravanas de migrantes avanzando hacia Estados Unidos marcan la campaña electoral

Estados Unidos se encuentra en plena campaña electoral. La inmigración, y sobre todo la manera de llevarlo del presidente estadounidense Donald Trump, es es uno de los temas que provoca más división entre los votantes. Algunos votantes no están de acuerdo con algunas decisiones del presidente.

Mientras tanto, las imágenes de varias caravanas de centroamericanos avanzando hasta EEUU son cada vez más habituales. El objetivo de todos ellos es avanzar hacia el norte ya sea viajando en el maletero de un coche o hacinados en el interior de camiones durante horas.

No se rinden aunque el cansancio esté haciendo mella en sus fuerzas y las promesas de las autoridades locales no se cumplan. Les ofrecieron una flota de 250 autobuses que los llevara hasta Ciudad de México. Finalmente esa promesa no se ha cumplido.

A pesar de ello continúan con un objetivo: que no los devuelvan a su país. Donald Trump no parece que se lo vaya a poner demasiado fácil, ha asegurado que "ya tenemos a nuestros militares en la frontera". "México está intentando pararles, pero nosotros somos diferentes. Ya tenemos a nuestros militares en la frontera. Las alambradas hacen un bonito paisaje cuando se usan adecuadamente", ha asegurado el mandatario.