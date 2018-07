Unos bebés que nacieron unidos por la cabeza se miran por primera vez tras ser separados

Jadon y Anias McDonald son dos pequeños que hace 14 meses nacieron unidos por el cráneo, pero que tras una operación de más de 27 horas se han podido mirar a los ojos por primera vez en su vida.

La madre de los bebés, Nicole McDonald, confiesa que pese a los vendajes, "es lo más alucinante que he visto, no me lo puedo creer" y añade sorprendida que incluso se puede ver cómo les comienza a crecer el pelo.

Los bebés, pasadas unas semanas de la operación, comenzarán a recibir rehabilitación, lo que supone un gran avance, ya que este tipo de operaciones suponen más tiempo de reposo, lo que indica que los niños se están recuperando rápidamente. Si bien cabe destacar, que la rehabilitación de Anias será más lenta que la de su hermano.

La operación se ha llevado a cabo en el Hospital infantil de Montifiori, en Nueva York y fue dirigida por el Doctor James Goodrich, quien incluso se planteó suspender la cirugía porque los cerebros estaban muy unidos, informa CNN.

La madre ha publicado en su perfil de Facebook una emotiva fotografía de los pequeños mirándose a los ojos por primera vez.