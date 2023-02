Avalancha de solidaridad para enviar alimentos y ropa de abrigo a los damnificados por el terremoto en Turquía

Los rescatistas, efectivos de la UME, servicios de emergencias trabajan a destajo colaborando en las labores de rescate para encontrar supervivientes tras el terremoto en Turquía y Siria. Mientras se llevan a cabo las operaciones de rescate, la solidaridad para ayudar a los damnificados es imparable.

Hay muchísimas personas donando productos de primera necesidad, alimentos o ropa de abrigo. Las temperaturas en Turquía son gélidas. La Embajada turca en Madrid ha habilitado varios puntos de recogida y que harán llegar cuanto antes a las zonas afectadas.

Apuntan a que los afectados necesitan, especialmente, alimentos no perecederos, pañales, materiales de limpieza e higiene y compresas, entre otros. Además, también es necesaria la ropa de abrigo: botas, guantes, pantalones, jerséis, calcetines, gorros, abrigos y bufandas. Y tiendas de campaña, colchonetas, mantas, sacos de dormir, estufas de gas, calentadores, bombonas de butano, termos, linternas y generadores eléctricos.

La Embajada de Turquía ha habilitado estos puntos de entrega para dejar los materiales:

Embajada turca : calle Rafael Calvo, 18, 2A-B.

: calle Rafael Calvo, 18, 2A-B. Hotel Hard Rock Hotel Madrid : calle Ronda de Atocha, 17

: calle Ronda de Atocha, 17 THY Madrid Deposu: centro de carga aérea Madrid-Barajas, parcela 2.4, nave 7.

Durante las últimas hora se ha producido una avalancha de solidaridad. Las cajas y bolsas se amontonan en la puerta de la Embajada turca. Hasta allí se están acercado para dejar sus donaciones: "Botas, zapatos, etc... He cogido un taxi y he cargado todo lo que he podido y he venido", asegura una mujer. "Ves estas imágenes y no te puedes quedar inmóvil, insensible a esto... es doloroso", añade.

Mientras la ayuda sigue llegando, se va clasificando y ordenando. Se coloca en varios coches y furgonetas y se dirigen al centro de carga aérea de el aeropuerto de Barajas, donde se termina de empaquetar, ordenar y se ponen etiquetas.

El llamamiento ha tenido tanto éxito que está previsto que salga un camión y el viernes un avión para llevar todo lo que se reúna en estos días.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también se ha volcado y ha enviado, a través de Mensajeros de la Paz, ropa de abrigo para los damnificados por el terremoto. La donación consistió en un total de 135 cajas de ropa descatalogada de la selección y de la Federación, además de material deportivo, según señaló la RFEF en un comunicado.

Además, pueden colaborar a través del Comité de Emergencia, compuesto por seis ONG y en el que participa el Grupo Atresmedia. Todos los fondos recaudados irán destinados a paliar esta crisis humanitaria.