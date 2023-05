Asesina a su marido con fentanilo para publicar un libro sobre el duelo

El duelo es uno de los sentimientos más duros a los que se puede enfrentar alguien. Hay cientos de expertos en salud mental que dan distintos métodos para que sea mucho más sencillo. Kouri Richins es una mujer estadounidense que decidió dar consejos sobre cómo superar la perdida de un ser querido con un método muy poco ortodoxo. Richins presuntamente mató a su marido Eric drogándole con fentanilo en un hospital de Florida para poder contar su historia, informa la 'CNN'.

Superar el duelo

El marido de Kouri Richins tenía una enfermedad terminal y estaba ingresado en un hospital de Florida. El hombre murió y el 3 de marzo de 2022. Entonces Richins se lanzó al mundo de la escritura relatando en su libro 'Are you with me?' cómo lo había vivido. La pareja llevaba nueve años casados y tenía tres hijos en común, todos niños.

Ahora la viuda se enfrenta a una acusación por asesinar a su marido usando fentanilo, según recogen las autoridades de Utah. El fentanilo se cobra la vida de un centenar de personas diariamente en américa. Cuando el marido de Kouri Richins murió, los médicos se extrañaron de lo rápido que fue el deceso y se decidieron a realizarle una autopsia.

La autopsia

La prueba indicó que el fallecimiento fue el resultado de una sobredosis de fentanilo. Cuando el equipo médico vio los resultados alertaron a los familiares del hombre, que le indicaron a los investigadores que sospechaban de Kouri.

El marido de Kouri le contó a su hermana que creía que su pareja le había intentado quitar la vida hasta en dos ocasiones. La primera vez fue durante un viaje a Grecia, cuando Eric se puso muy enfermo tras consumir una bebida que su mujer le habría preparado. La segunda ocasión sucedió el 14 de febrero -San Valentín- del año pasado, cuando el hombre tuvo problemas para respirar después de comer de un plato que Kouri le invitó a comer mientras cenaban.

1640 dólares en pastillas de fentanilo

La Policía norteamericana comenzó con sus investigaciones y decidieron indagar en los correos y llamadas de la escritora. No se esperaban encontrar lo que tenía, Kouri se gastó más de 1.640 euros en unas 30 pastillas de fentanilo. En los mensajes enviados a un narcotraficante le había pedido "algo fuerte". Todo esto coindice con que solo dos meses después de la publicación de su libro, Kouri declaró a la emisora de radio 'KPCW' que "esperamos que la historia brinde algo de consuelo no solo a nuestra familia obviamente, sino también a otras que están pasando por lo mismo".

Detenida y acusada de asesinato

Kouri Richins fue detenida y acusada de asesinato en grado de tentativa agravado y de tres cargos por posesión de sustancias controladas.