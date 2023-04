La anécdota viral de una estadounidense con un plato típico de Granada: "No sabía qué hacer"

Maddie es una estadounidense que trabaja como profesora de español en Madrid. Hace unos años, aprovechó sus días libres de Semana Santa para viajar, eligiendo como destino el sur de España, Granada. Iba sola y decidió probar la gastronomía típica de la zona, de lo mejor que se puede hacer cuando uno viaja fuera de su ciudad o de su país. Sin embargo, el plato elegido llegaba con sorpresa.

Buscó por internet cuáles eran los platos típicos de Granada y se decantó por pedir la tortilla del sacromonte -fui a un bar sola y como no conozco muy bien la cultura de Granada busqué por Google cuáles son los platos típicos de Granada y vi que hablaban de tortilla del sacromonte-, una elección que sorprendió al camarero cuando se dio cuenta de que la chica no era española. Aún así, decidió pedirla, ya que confiesa que "la tortilla española me encanta porque está muy rica"

Cuenta que el camarero del bar la miró con cara sorprendida: "él, sabiendo que era una guiri me miró con una cara rara y me preguntó si estaba segura de que quería la tortilla de sacramonte", a lo que ella asintió a pesar de no haber entendido todos los ingredientes del plato. "Me preguntó si sabía qué llevaba la tortilla de sacromonte, me dijo lo que llevaba, pero como no entendía todas las palabras y me daba vergüenza le dije que me la pusiera".

Sesos y criadilla, los ingredientes sorpresa

Hay dos ingredientes que componen este plato típico de Granada y que Maddie no entendió, motivo por el que los busco en internet. Acabó llevándose las manos a la cabeza porque no se creía lo que había pedido y no sabía qué hacer.

¿El resultado? Finalmente se comió la tortilla de sacromonte. "No diría que estuvo rica", eso sí, se llevó un gran aprendizaje. Desde entonces, cada vez que come en un lugar traduce los platos al inglés para estar completamente segura de lo que va a tomar. "Ahora, siempre que pido comida, la busco en inglés antes de pedir", sentencia.