Alejandro Miguel Guerrero, compañero de batalla del español Pau Heras fallecido en Ucrania: "Me dijo que quería volver a España"

Alejandro Miguel Guerrero, un joven colombiano, fue amigo del catalán de 26 años fallecido en Ucrania. Se alistó para luchar cuando se anunció el conflicto en Ucrania y fue allí donde convivió y combatió con Pau Heras en varias ocasiones.

El joven español falleció mientras combatía en Ucrania junto a un grupo de 12 voluntarios españoles que se integraron en la Legión Extranjera del Ejército ucraniano.

La entrevista completa

Pregunta: ¿Cómo definirías a Pau?

"Era muy buena persona"

Respuesta: Era un chico muy callado aunque muy echado para adelante. La verdad que era muy buena persona. De hecho, para mí, no aparentaba sus 26 años de edad. Siempre pensé que tenía algo más de treinta años, pero entiendo que la guerra castiga mucho a una persona.

P: ¿A qué se refiere con 'echado para adelante'?

R: Recuerdo un tiempo donde murieron tres colombianos, al comienzo del conflicto y vino uno de los sargentos para decirnos que había que entrar a retomar esa posición en el campo de batalla y recuperar los cuerpos de los compañeros. En ese momento estabamos Pau, un compañero argentino y yo en la casa donde vivíamos Me giré, miré a Pau y él me dijo que sí rotundamente.

P: ¿Cómo era tu relación con Pau?

R: Entre nosotros siempre fuimos buenos amigos. De hecho, nos apodamos con nombres distintos. Siempre estábamos en contacto aunque él estuviera en una zona de combate y yo en otra. Hasta la semana pasada estuvimos hablando. De hecho, tenemos una foto juntos. Nos la hicimos justo antes de entrar a batalla para recuperar los cuerpos de los tres colombianos. Y era divertido porque a él no le gustaba hacerse fotos pero yo siempre le insistía porque quería tener un recuerdo con él.

P: ¿Recibís algún tipo de preparación cuando os alistáis para combatir?

R: Cuando uno es enviado, como fue mi caso, al Batallón Carpathian Sich, recibe un entrenamiento de, por lo menos, cinco días. Y hasta donde tenía entendido, en Ternópil, que era donde estaba él, también se recibe algún que otro entrenamiento.

P: ¿Teníais alguna especialidad concreta en el campo?

R: La especialidad que teníamos nosotros era el ataque y salvar compañeros heridos.

P: ¿Conocía dónde estaba Pau últimamente?

R: Aunque él era una persona callada y muy reservada sabíamos que seguía luchando en Ucrania. Cuando hablé con él me comentó que quería volver cuando se acabase la guerra. Pero hace cuatro días, cuando regresé a Colombia por mis segundas vacaciones, me enteré que había fallecido en una misión.

P: ¿Cómo te sentiste al saber de su fallecimiento?

R: Duele, duele mucho. Por lo general, cuando he estado en Ucrania y me he encontrado con algún que otro español que ha trabajado conmigo también, siempre tenía la esperanza de volverlo a ver. Pero la verdad es que tanto Pau como todos los españoles y los latinoamericanos sabemos lo que puede suceder. No sabemos cómo, cuándo, ni si se va a dar ese final, pero cuando vas a luchar allí sabes que puede pasar. Hace unos meses perdí a un compañero en combate, pero de él no quedó nada.

P: ¿Cómo gestionas el miedo durante el combate?

R: Me alisté en marzo de 2022 al conocer la noticia por Zelenski de la guerra en Ucrania, pero también por todos los civiles que pierden la vida en las guerras. Y la verdad es que miedo tenemos todos. He trabajado con Christian Márquez, que murió en combate el año pasado y con soldados de la Legión Francesa. La cuestión es saber que si te dejas manipular por el miedo, pierdes. La clave durante el combate está en sentir más fuerza que miedo.

P: ¿Y piensas seguir luchando en la guerra?

R: Ahora estoy en Colombia y no tengo fecha de vuelta pero sí tengo pensado volver.