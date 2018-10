AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este martes 16 de octubre

Ryad reconocerá la muerte de Khashoggi en su consulado de Estambul

Según publican varios medios de información estadounidenses, entre ellos CNN, The New York Times y The Wall Street Journal, la monarquía saudí está dispuesta a admitir que Jamal Khashoggi, crítico con el Gobierno, murió durante un interrogatorio realizado entre las cuatro paredes del consulado saudí en Estambul. Las autoridades de Ryad estarían preparando un informe que reconoce la muerte de Khashoggi como resultado de un interrogatorio que salió mal; además, los saudíes dirán que la operación se llevó a cabo sin autorización y que los agentes involucrados serán juzgados.

Al menos 11 muertos y 3 desparecidos en las inundaciones de Aude, en Francia

Las escuelas están cerradas hoy en todo el departamento. Varios cientos de personas siguen estando privadas de electricidad y agua potable. El departamento de Aude se despierta después del desastre Y e Gobierno ya ha recibido las primeras críticas por haber tardado en activar la alerta roja ante las inundaciones registradas en los alrededores de la ciudad de Carcassonne. Las autoridades francesas se defienden alegando el carácter imprevisible de un fenómeno como la gota fría.

Stormy Daniels pierde contra Trump en los tribunales

Un juez federal ha desestimado la demanda de la ex actriz porno contra el presidente estadounidense. Stormy Daniels demandó a Trump hace unos meses después de que éste la acusara de ser una “estafa total” por decir que había sido víctima de amenazas para que callara su supuesta relación con Trump. Daniels asegura haber tenido relaciones sexuales con Trump entre 2006 y 2007, y que un hombre la amenazó para que no hablara de esa relación.

La senadora demócrata Warren demuestra sus raíces indias

La demócrata por Massachusetts ha difundido los resultados de un análisis de ADN que confirman que tiene antepasados indígenas. Esta iniciativa de la senadora tiene como fin refutar al presidente Trump, quien se burló de ella llamándola “Pocahontas”. El presidente la había retado a realizar la prueba. Ahora dice que no pagará a una organización caritativa el millón de dólares que había prometido en julio pasado si ella demostraba tener sangre india.