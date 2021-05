Sorteo Extra del Día de la Madre 2021: Horario y dónde ver el sorteo de la ONCE del 2 de mayo

Este domingo 2 de mayo tienes una cita muy especial con el azar: el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE está de vuelta un año más para repartir hasta un millón de premios. Con tan solo tu cuponazo de 5 euros podrás aspirar a ganar un primer premio de 17 millones de euros.

Si ya de por sí el día de la madre es una jornada para la ilusión y para disfrutar en familia, hoy puedes encontrar aún más motivos para celebrar. Agarra tu cupón y comprueba al momento y en directo si has sido agraciado con la mejor de las suertes en este sorteo del día de madre. Si aún no te has hecho con tu cupón recuerda que podrás hacerlo hasta muy poco antes de que empiece el sorteo: podrás adquirirlo hasta las 21:00 horas (hora peninsular) del domingo 2 de mayo, día del sorteo.

Premios del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE

Además de ese primer premio de 17.000.000 €, el sorteo Extra Día de la Madre ONCE reparte 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 € a la última cifra.

Para que lo veas más claro, te detallamos a continuación en lo que te tienes que fijar para comprobar los resultados y observar qué suerte has tenido en el sorteo:

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie: Premio al cupón cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados y estén dispuestas en el mismo orden.

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras: Premio a los cupones cuyas cinco cifras coincidan con las del número premiado, y estén dispuestas en el mismo orden, excepto el cupón premiado en la primera categoría.

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras: Premio a los cupones cuyas cuatro últimas cifras (unidades de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las mismas cifras del número premiado y estén dispuestas en el mismo orden.

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras: Premio a los cupones cuyas tres últimas cifras (centenas, decenas y unidades) coincidan con las mismas cifras del número premiado y estén dispuestas en el mismo orden.

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras: Premio a los cupones cuyas dos últimas cifras (decenas y unidades) coincidan con las mismas cifras del número premiado y estén dispuestas en el mismo orden.

900.000 premios de 5 € a la última cifra: Premio a los cupones cuya última cifra (unidades) coincida con la misma cifra del número premiado.

Horario y dónde ver el sorteo del Día de la Madre de la ONCE en directo

El sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE se celebra hoy, domingo 2 de mayo, entre las 21:15 y 21:35 horas (hora peninsular). Puedes seguir en directo el sorteo del día de la madre de la ONCE desde la página web de Antena 3 Noticias y comprobar tu número y el resultado del sorteo de la ONCE de hoy.

Recuerda que, como cualquier otro juego, esto es una ‘lotería’, pero solo quien no lo intenta no podrá jamás optar al premio. ¡Suerte y disfruta del sorteo! ¡Feliz día de la madre!