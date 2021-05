Comprobar ONCE: Resultado del Sorteo Extra del Día de la Madre de hoy 2 mayo

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE de hoy, domingo 2 de mayo. En breves, podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados.

El Día de la Madre puede traerte mucha felicidad porque…¡puedes ganar 17.000.000 de euros! Con esta cantidad puedes cumplir todos tus sueños y, prácticamente, todo lo que te propongas. Aunque la probabilidad de lograr esta cuantiosa cifra sea pequeña, también tienes opción de conseguir otros maravillosos importes en el Sorteo del Día de la Madre de la ONCE.

Premios del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE

El Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios de la ONCE más esperados, ya que si compras un cupón con el número que más te guste, tienes la opción de ganar hasta 17 millones de euros. ¡Es uno de los sorteos más especiales! Es decir, si compras un cupón de este sorteo por tan solo 5 euros, tienes la opción de ganar este dineral. ¡Así de sencillo!

Eso sí, no solamente habrá un número afortunado, sino que también se repartirán 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y 900 premios de 1.500 euros. No está mal, ¿no?

Asimismo, en el Sorteo Extra del Día de la Madre se repartirán 9.000 premios de 100 euros y 90.000 premios de 10 euros. Además de los reintegros, por supuesto. Es decir, los premios quedarían así:

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 € a la última cifra.

Si quieres que tus sueños se hagan realidad, puedes obtener tu cupón a través de Internet o en cualquiera de los puntos de venta autorizados de la ONCE.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.