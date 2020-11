Resultado del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2020: Comprobar número del sorteo de hoy 11 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo 11 del 11 de la ONCE 2020 de hoy, miércoles 11 de noviembre. En breves instantes podrás comprobar tu número del sorteo de la ONCE extraordinario y conocer el resultado del 11/11 de la ONCE.

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE ofrece hoy 11 de noviembre un primer premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1.000.000 de euros. El cupón está compuesto por 5 cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999 y un número de serie que va desde el 1 hasta el 120. En el Sorteo 11/11 de la ONCE puedes optar a 1.201.320 premios.

Los distintos premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE se seleccionan de 100.000 números distintos donde se ofrece, además del primer premio de 11 millones de euros y la segunda categoría de 1.000.000 de euros, una tercera categoría con 119 premios de 20.000, 1.309 premios de 1.000 euros o 1.080 premios de 800 euros. Por otro lado, las siguientes categorías se corresponden con 10.800 premios de 100 euros y 108.000 premios de 10 euros. En el caso del reintegro, hay 1.080.000 premios de 5 euros.

En el mismo cupón que está en juego, se pueden acumular las 5 cifras y el número de serie sumadas a las 5 cifras y el número de serie de la segunda a la duodécima extracción con un precio de 5 euros por boleto válido. Al jugar en el Sorteo ONCE 11 del 11 hoy a través de la página web JuegosONCE, el ganador obtendrá su premio mediante un ingreso automático en la cuenta virtual de la web. Ese mismo importe se podrá transferir a una cuenta bancaria. En el caso de comprar el cupón de forma física, si se ha roto, perdido o robado perderá su validez automáticamente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo 11/11 de la ONCE son aquellos que hace públicos la ONCE. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.