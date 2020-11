Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2020: Horario, premios y dónde ver el sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE se celebra hoy, miércoles 11 de noviembre, donde se reparten muchos más premios que en los sorteos habituales. En el Sorteo 11/11 de la ONCE puedes conseguir un primer premio de 11 millones de euros y 11 premios distintos de 1.000.000 de euros. La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) ofrece la posibilidad de acumular en el mismo cupón el primer y segundo premio.

Cada cupón tiene el precio de 5 euros y, para que tenga validez, tendrás que escoger 5 cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. Además, para completar tu apuesta es necesario que elijas un número de serie que vaya del 1 al 125. Todos los cupones del Sorteo 11 del 11 de la ONCE estarán a la venta online en JuegosONCE.

Premios del sorteo 11/11 de la ONCE

Hoy puedes hacerte con un primer premio de 11 millones de euros y 11 premios de segunda categoría de 1.000.000 de euros en el Sorteo 11 del 11 de la ONCE. En el caso de que hayas acertado los números de la primera y segunda categoría, puedes acumular ambos premios en un mismo cupón. Si se te han escapado los dos primeros premios, tienes la posibilidad de optar a 119 premios de 20.000 euros, 1.309 premios de 1.000 euros cada uno o 1.080 premios de 800 euros.

El sorteo extraordinario de la ONCE te ofrece la opción de optar a premios de menor cuantía como es el caso de 10.800 premios de 100 euros cada uno, 108.000 premios de 10 euros y 1.080.000 posibilidades de ganar el reintegro por un valor de 5 euros.

Horario y dónde ver el sorteo 11 del 11 de la ONCE

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE se celebra hoy, miércoles 11 de noviembre a las 21:30 horas, en horario peninsular. Podrás seguir el sorteo de la ONCE de hoy en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y comprobar tu cupón, y comprobar tu número del sorteo 11 del 11 y consultar el resultado del sorteo de hoy y la última hora de la lotería.

Recuerda que los cupones que estén rotos, perdidos o robados no tendrán ninguna validez en este sorteo del 11 de noviembre de la ONCE.