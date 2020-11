El Sorteo del 11/11 de la ONCE se celebra este miércoles 11 de noviembre de 2020 con muchos más premios a repartir como cada año por estas fechas. Cada 11 de noviembre, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ofrece un primer premio de 11 millones de euros del que puedes ser el ganador al abonar 5 euros por un décimo para participar. Además, en este Sorteo del 11 del 11 de la ONCE y con la Navidad a la vuelta de la esquina, puedes optar a 11 premios de 1.000.000 de euros cada uno.

Para que la participación de tu cupón se haga efectiva en el sorteo extraordinario de la ONCE, es necesario que registres un número de 5 cifras distintas y un número de serie. En el Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2020 hay un total de 100.000 números de 5 cifras en juego que van desde el 00000 hasta el 99999. Asimismo, cada número extraído de la serie está comprendido entre el 1 y el 120.

Premios del sorteo extraordinario 11/11 de la ONCE

El Sorteo 11/11 de la ONCE 2020 reparte por todo el territorio español la cantidad de 1.201.320 premios en total con un primer premio de 11 millones de euros y una segunda categoría con 11 premios de 1.000.000 de euros cada uno. En el sorteo 11 del 11 de la ONCE, tienes la posibilidad de acumular en el mismo cupón estos dos premios.

En el caso de que te hayas quedado a las puertas de ganar el primer premio y los 11 premios de la segunda categoría del sorteo extraordinario de la ONCE, puedes optar a 119 premios de 20.000 euros, 1.309 premios de 1.000 euros, 1.080 premios de 800 euros cada uno y miles de premios más con una cuantía menor.

Probabilidad de ganar alguno de los premios del sorteo

El 11 de noviembre tienes 1.201.320 posibilidades de hacerte con el primer premio de 11 millones de euros y los 11 premios de 1.000.000 de euros que están en juego en el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE. Recuerda que un cupón roto, perdido o robado dejará de ser válido, de acuerdo a la normativa del sorteo.