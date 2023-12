Un matemático explica la probabilidad de ganar el 'Gordo': "Es como lanzar una moneda 16 veces y que salgan cara"

¿Me tocará el Gordo de Navidad este año? Lo más probable es que no. El matemático Santiago García Cremades explica que se trata de un sorteo de lotería en el que hay una baja probabilidad de que toque el primer premio.

"Me da pena ser el 'grinch' de la Lotería de Navidad... pero las matemáticas están en nuestra contra", afirma Cremades. "Lo normal es perder... la esperanza matemática es negativa", añade. Sin embargo, recuerda que sí existe una probabilidad, aunque pequeña: "No es imposible".

El primer premio, conocido como el 'Gordo de Navidad' tiene una baja probabilidad de que toque. Pero, ¿qué sucede con los otros premios? Las probabilidades de acertar y comprar el décimo que salga del bombo también son pequeñas.

En el caso de la pedrea y el reintegro las probabilidades aumentan. "Todos queremos tener reintegro para después invertirlo en el Niño", dice. "El reintegro corresponde a uno entre diez", asegura el matemático. "La pedrea hay pocas probabilidades. Una de 50. Lo esperable es que de 50 décimos te toque una pedrea", recuerda.

¿Y el Gordo? "Es como lanzar una moneda al aire 16 veces seguidas y que salgan las 16 veces cara. Una entre 100.000 probabilidades", explica Santi García Cremades.

"Si tienes un número favorito, echa ese. Las bolas no tienen memoria. Pero nosotros sí. Como toque el número que no has echado porque pensantes que no tocaba ese año... Todos los números tienen las mismas posibilidades. Es la parte bonita. Hay 'x' probabilidad. Es democracia", confiesa el matemático, que también ha comprado décimos.

Además, adelanta la predicción del número que va a salir como primer premio: el 31416, "el número Pi". "Pero no lo tengo", admite. "Está agotado".