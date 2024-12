Loterías agotan décimos de la Lotería de Navidad 2024 con las terminaciones en 29 por el día de la DANA

Las administraciones de Lotería en Valencia y otras regiones de España han constatado un aumento notable en las ventas de décimos con terminación en 29, día en el que la DANA devastó varios municipios de Valencia el pasado 29 de octubre. En muchas de ellas, se han vendido por completo. Según la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL), esta terminación y su versión completa, 29104, han captado gran interés a pocos días del Sorteo Extraordinario del próximo domingo 22 de diciembre.

Uno de los casos más destacados es el de la administración número 79, conocida como “El Monje de la Suerte”. Antonio Muriano, responsable de esta administración asegura que ha sido la "terminación estrella" y que ya no tienen existencias. Muriano también ha confesado que diariamente reciben llamadas de interesados que preguntan por este número, pero explica que ya no está disponible físicamente en la mayoría de las administraciones y que, en las pocas que aún lo tienen, quedan unidades muy limitadas debido a la alta demanda.

Muchas personas creen que, después de la tragedia causada por la DANA, “el premio podría caer en Valencia”. Los loteros aseguran que han recibido encargos desde distintos lugares de España como Galicia, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha.

La emoción nos ayuda a elegir el número

Responsables y gerentes cuentan que existe una conexión emocional con las fechas. Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, ha destacado este fenómeno como un reflejo de cómo los acontecimientos emocionales influyen en la elección de números. Cuando sucede un evento importante, la gente tiende a buscar esa fecha. También, señalan que suelen escoger fechas de cumpleaños, aniversarios o el fallecimiento de algún ser querido.

Asimismo, se ha generado un movimiento solidario en torno a la lotería con el objetivo de brindar apoyo y colaborar para ayudar a reactivar negocios, actividades y vidas lo antes posible.

“Un hombre de Asturias me llamó para decirme que quería colaborar con Valencia tras lo ocurrido. Me pidió 80 décimos para repartirlos allí”, relató Muriano. Por otro lado, ANAPAL ha lanzado una campaña solidaria con el fin de recaudar fondos para las administraciones de lotería afectadas por la dana. Hasta el momento, se han conseguido cerca de 87.000 euros gracias a las donaciones de administraciones de todo el país. Los fondos recaudados se destinarán a los loteros valencianos perjudicados por el desastre, independientemente de si están asociados o no a ANAPAL.

Apoyo y esperanza para Valencia

El éxito en ventas de la terminación 29 no solo refleja la conexión emocional de las personas, sino también un deseo de apoyo y esperanza para los afectados. Se espera que el sorteo reparta fortuna en Valencia y en las zonas más afectadas por la tragedia. La ilusión es un sentimiento que permanece intacto. En estos momentos, y quizás más que nunca, las personas anhelan un golpe de suerte para superar las dificultades. Se desea que los premios se distribuyan y beneficien a quienes más lo necesitan.

