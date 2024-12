A Casa da Sorte, en Vigo, escenario del anuncio de la Lotería de Navidad 2024: "Que nos pase esto en el primer año que abrimos es ser muy afortunados"

“Fue una gran sorpresa”, cuenta Sara Martínez, dueña de la Administración de Lotería del número 14 de Eduardo Iglesias, en Vigo. Como para no serlo. “Empezaron a venir en octubre... venían, miraban;luego ya nos comentaron que estaban interesados en rodar aquí el anuncio de la Lotería de Navidad”, explica Sara.

“Fue una experiencia muy bonita y enriquecedora que pasa una vez en la vida”, cuenta la turolense ahora afincada en Galicia. “Que te toque el Gordo de Navidad es probabilidad y suerte, pero que te pase esto en el primer año que abres es de ser muy afortunado”, cuenta.

El anuncio de la Lotería se grabó en octubre

A pesar de que la turolense cogiese la Administración en julio de este año, esta ya funcionaba y, de hecho, había estado en frente a La Casa del Libro en el centro de Vigo. Por ello, hay datos históricos para comparar y Sara puede afirmar que las cifras de ventas de este 2024 han aumentado. “La gente viene preguntando, también ayuda la calle y que muchos guías lo comentan”, explica, pero tampoco le quita peso (como debe de ser) al esfuerzo y trabajo que han depositado en el negocio. Pero sí, “el anuncio nos ha ayudado”, sentencia.

Se grabó en octubre y, aunque no saben exactamente los motivos por los que fueron la Administración escogida, Sara cree que puede ser porque “el local es grande, bonito y está al lado de los arcos del antiguo cine Tamberlick”. Además, no le quita importancia a otro punto: la amabilidad y facilidad que les ofrecieron a los organizadores tanto Sara como su pareja.

La cola de peatones del anuncio se rodó aquí

Para el día de la grabación, el sábado 19 de octubre, cerraron el local por la mañana, ya que tenían que decorarlo como si fuese Navidad. Así, por la tarde estaba todo preparado y, cuando llegó la oscuridad, se filmó todo lo necesario. En concreto, la Administración es escenario de la cola en la que varios viandantes esperan para comprar un décimo y donde se produce la entrevista en la que la reportera de televisión le pregunta a Julián (el protagonista del anuncio) con quién compartirá el suyo si le toca el Gordo.

Con el propio protagonista, la pareja tiene una anécdota y casualidad también mágica. Amadeo Marín, el actor riojano que interpreta a Julián en el anuncio, se pasó por la Administración el día antes de la grabación del anuncio. Pero no sabía que sería allí donde rodaría. Compró varios décimos, pero se le olvidó hacerse con uno para su hijo. Al día siguiente (el sábado) volvió por allí, por la mañana, coincidiendo con que Sara y su pareja ya preparaban el local. Les pidió si por favor podían atenderlo y así lo hicieron. Por la tarde, fueron conscientes de la gran casualidad. “Fue increible y Amadeo es maravilloso”, dice Sara.

La administración cambió de gestores este año

La turolense es periodista de profesión y se hizo con la Administración en el verano de este año porque apareció la oportunidad. Le encanta la Navidad, el local estaba en una muy buena localización y decidió lanzarse, a pesar de que no sabía cómo iba el negocio ni nadie de su entorno estaba relacionado con ese mundo. “En la vida hay que ser atrevida”, explica.

“Hacerse con ella, no saber gestionarla por detrás, porque parece que no pero hay mucho trabajo detrás, no es solo vender”, explica, “y que empezáramos ya con el anuncio…”, sigue. “Este ha sido un comienzo brutal”, valora, y tanto que lo ha sido.

