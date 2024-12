Seis adolescentes devuelven un sobre con 1.500 euros y 70 décimos de Lotería de Navidad: "Primero pensamos en quedárnoslo"

Le dieron una patada como si fuera un balón improvisado, pero en realidad era una prueba de honradez que se había cruzado en sus caminos. Seis adolescentes, Fernando, Leo, Jesús, Nico, Lucas y Jero, salían del instituto Fernando de Herrera de Sevilla cuando tirado en el suelo se encontraron un paquete lleno de dinero y de décimos. Mucho dinero para cualquiera, y más para unos niños de 13 años. Eran 1.500 euros en efectivo y 70 décimos de la Lotería de Navidad, valorados en total en cerca de 3.000 euros.

“Primero pensamos en quedárnoslo y repartirlo, pero después dijimos, Jero y yo, que era mucho dinero. Por ejemplo, yo pensé en que mis abuelos lo hubieran perdido”, confiesa Leo a la reportera de Canal Sur. El chico continua el relato contando que entonces decidieron llamar a la Policía allí mismo.

No tardaron en llegar los agentes, que custodiaron el valioso sobre y tomaron los datos personales a los chavales. Uno de ellos, Fernando, tuvo que llamar a su madre, "mi hijo me llamó para pedirme su número de DNI porque estaba con la Policía” cuenta Virginia Cristóbal a Antena3 Noticias, asegurando que pensaba que el niño estaba en algún apuro. Nada más lejos de la realidad, su hijo y sus compañeros estaban protagonizando una gran acción.

“En general, como padres estamos muy contentos y sobre todo un poco sorprendidos, porque al fin y al cabo los vemos todavía como niños, y ellos solos han sido capaces de resolver algo que nosotros no les hemos explicado cómo resolver” reflexiona Virginia la madre de Fernando.

Muchas felicitaciones

Esta demostración de honestidad por parte de los adolescentes está teniendo mucha repercusión. No cesan las felicitaciones, por parte del Instituto, de familiares y amigos. Pero principalmente el mayor beneficiado por este gesto es el propietario del sobre extraviado. Era Jaime, hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz de La Campana, que vio como su drama prenavideño se resolvía gracias a unos chavales. “yo custodiaba esos décimos, y no solo era el dinero, estaban las ilusiones de toda esa gente.

Eran 70 décimos que tenían escritos por detrás el nombre de mucha gente que esta semana nos ha pagado la lotería” responde a Canal Sur el hermano mayor de la Hermandad. “Como tenía mucho dinero, pensaba llevármelo a mi casa para liquidar ya con las administraciones, y fue al montarme en mi coche cuando se me cayó”, explica. “Cuando me llamó la Policía yo no era consciente de que había perdido los décimos”, cuando Jaime comprobó que el sobre con el dinero y los décimos no estaba dónde él creía “casi me da un ataque” confiesa.

Además de la enorme gratitud, el propietario del sobre cuenta que “les he dado un regalito: un décimo”. “Son los héroes de esta Navidad. Aquí se demuestra que sus padres han hecho un buen trabajo” concluye agradecido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com