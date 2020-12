Lotería de Navidad 2020: ¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad?

El próximo martes 22 de diciembre será el gran día, ya que tendrá lugar el Sorteo de Lotería de Navidad de 2020 en el que se repartirán aproximadamente 2.240 millones de euros en premios. Lo habitual es que a falta de una semana para el sorteo ya tengas tu décimo, sin embargo, nunca es tarde si la dicha es buena, por eso te indicamos cual es el último día para comprar tu boleto.

Pese a que la Lotería de Navidad no es el sorteo en el que más dinero se reparte del año, pero sin duda alguna es el más tradicional e importante por todo lo que acontece y la ilusión que genera. Por ejemplo, el Gordo de Navidad este año premiará con 4 millones de euros la serie, unos 400.000€ el décimo.

Es tal la ilusión que genera en las personas que el año pasado el 74% de los españoles de entre 18 y 75 años compraron sus boletos. Por eso, hacerte con tu décimo es casi una obligación, ya sea por tradición o porque directamente en tu empresa todos se han hecho con el tuyo.

¿Cuál es el último día para hacerlo físicamente y por Internet?

Por eso, si a día de hoy todavía no te has hecho con el tuyo no pasa nada, que no cunda el pánico, todavía estás a tiempo. Por ejemplo, si te has acostumbrado a ir a las administraciones físicas a comprarlo, el último día para hacerlo es el 21 de diciembre, hasta que la administración cierre, justo un día antes del Sorteo de Navidad. Si por lo que sea siempre te gusta comprar tu décimo en una administración concreta, lo mejor es que consultes en su página web para asegurarte.

Por otra parte, si prefieres hacer la compra por Internet podrás conseguir tus boletos hasta el 21 de diciembre a las 23:45. Sin embargo, la Policía Nacional siempre recomienda acudir a las administraciones oficiales del Estado para evitar estafas.