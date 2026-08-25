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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 25 de agosto de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 25 de agosto de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 3.700.000 euros.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 25 de agosto de 2026 con un bote de 3.700.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

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