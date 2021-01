Cupón Extra de Navidad ONCE 2021: Horario y dónde ver el sorteo de hoy 1 de enero

Este 1 de enero de 2021 da la bienvenida al Año Nuevo con miles de premios de más de 47 millones de euros en el sorteo del Cupón Extra de Navidad 2021 de la ONCE. Además, en este Cupón Extra de Navidad puedes optar a 75 premios de 400.000 euros cada uno. Además, el sorteo de la ONCE de hoy reparte la cifra de otros 75 premios adicionales de 40.000 euros.

Para registrar tu cupón en el sorteo de la ONCE, tienes que seleccionar un número de 5 cifras desde el 00000 hasta el 99999. De esta forma, hay 100.000 números en juego en el sorteo del Cupón Extra de Navidad 2021 para que registres tu aniversario de boda, el cumpleaños de tu madre o tu número de la suerte. El último paso es el de pagar el precio del cupón del sorteo del Cupón Extra de Navidad, que asciende a 10 euros en total.

Premios del Cupón Extra de Navidad 2021

Sumado a los 400.000 euros repartidos en 75 primeros premios, el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ofrece 75 premios adicionales de 40.000 euros cada uno. Asimismo, ya que en este sorteo del 1 de enero los premios grandes se reparten de 75 en 75, puedes ganar otros 75 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional.

El sorteo del Cupón Extra de Navidad 2021 ofrece, además, 150 aproximaciones de 400 euros para el número anterior y posterior del premio principal, otras 150 aproximaciones más de 300 euros cada una para los números anterior y posterior del primer premio, y 150 aproximaciones de 200 euros para el número anterior y posterior del segundo premio.

Además de todos estos premios, hay un total de 14.850 premios de 50 euros cada uno y 67.500 premios de 20 euros, en el caso de que te quedes cerca de acertar los primeros premios. En este sorteo de Navidad de la ONCE, también se sortean 675.000 reintegros por el mismo valor del cupón, es decir, 10 euros.

Horario y dónde ver el sorteo del Cupón Extra de Navidad

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebra hoy, viernes 1 de enero a partir de las 11:00 horas (hora peninsular). Puedes seguir el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE desde la página web de Antena 3 Noticias y comprobar tu número y el resultado del sorteo de la ONCE de hoy.