Comprobar ONCE: Resultado del sorteo del Cupón Extra de Navidad hoy 1 de enero

Ya conocemos el resultado del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2021 de hoy, viernes 1 de enero. El primer premio del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, dotado con 400.000 euros al número ha sido para el 93.437. El segundo premio del sorteo de hoy, dotado con 40.000 euros al número ha sido para el 70.201. El tercer premio del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, dotado con 20.000 euros al número ha sido para el 07.093.

Cupón Extra de Navidad de la ONCE: Extracciones con premios de 100 euros

Estos son los números premiados en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2021 con un premio de 100 euros: 69.196, 46.038, 89.697, 05.685, 05.039, 23.787, 30.208, 11.797, 11.241, 77.304, 36.003, 71.518, 48.585, 01.287, 00.014, 84.327, 61.881, 57.169, 14.106, 86.559, 54.079, 19.132, 98.190, 63.835, 08.341, 53.546, 72.815, 85.140, 71.621, 66.158, 72.358, 87.167, 76.872, 75.223, 69.513, 16.341, 27.191, 10.647, 40.654, 81.278, 88.310, 72.841, 60.335, 79.211, 28.800, 21.892, 89.331, 82.075, 21.133, 28.036, 08.670, 54.011, 51.176, 32.803, 09.214, 75.644, 75.249, 23.728, 39.374, 05.837, 43.621, 41.809, 78.548, 08.299, 60.199, 58.372, 86.886, 82.289, 03.486, 24.872, 42.848, 91.560, 69.956, 80.762, 39.398, 98.215, 61.428, 37.394, 24.445, 61.266, 69.383, 61.432, 93.075, 59.410, 89.619, 66.566, 64.356, 74.853, 57.403, 26.663,

Este sorteo del Cupón Extra de Navidad 2021 de la ONCE reparte 47 millones de euros entre 769.275 premios. En total, hay 100.000 números distintos en juego desde el 00000 hasta el 99999 para dar una combinación ganadora en 75 premios principales de 400.000 euros cada uno. La siguiente categoría de premios se corresponde con el primer premio de 40.000 euros por cada 75 premios. A este primer premio le siguen 20.000 euros por la segunda categoría en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

La ONCE reparte, además, 150 aproximaciones para los números anterior y posterior del premio principal por un valor de 400 euros, 150 aproximaciones más de 300 euros cada una para los números anterior y posterior del primer premio del Cupón Extra de Navidad 2021 y 150 aproximaciones de 200 euros para los números anterior y posterior del segundo premio.

Para las siguientes categorías del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, la cantidad restante de los 47 millones de euros en juego se reparte en 675 premios de 500 euros, 6.750 premios de 50 euros, 7.425 premios de 50 euros y 67.500 premios de 20 euroscada uno. En el caso del reintegro en este Cupón Extra de Navidad 2021, se sortean 675.000 premios por el valor de 10 euros, es decir, lo mismo que cuesta el cupón en el sorteo de hoy de la ONCE.

Todos los premios del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE que superen la cantidad de 40.000 euros, tendrán que tributar a Hacienda un 20% del total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Cupón Extra de Navidad 2021 son aquellos que hace públicos la ONCE. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.