Y si te has quedado a las puertas de los primeros premios del Sorteo de la ONCE del Cupón Extra de Navidad, aún puedes optar a 675 premios de 500 euros y 14.175 premios de 50 euros cada uno. No olvides que, además, te esperan 67.500 premios de 20 euros y 675.000 reintegros en el sorteo de la ONCE de hoy 1 de enero.