Premios del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2021

El Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebró por primera vez en el año 2014, y siete años después es todo un clásico de los sorteos de Navidad.

Premios del Sorteo del Cupón Extra de Navidad 2021

Antes de repasar los premios que se reparten en este sorteo del Cupón Extra de Navidad 2021 de la ONCE, debes saber que el precio del cupón es de 10 euros. De esta forma, si juegas un euro y ganas, te llevas 40.000 euros.

Los premios del Sorteo del Cupón Extra de Navidad que se reparten en las primeras categorías son de 400.000 euros por cada 75 premios principales, 40.000 euros por otros 75 primeros premios y 20.000 euros por cada 75 segundos premios. A estos premios le siguen 150 aproximaciones de 400 euros para los números anterior y posterior del premio principal, otras 150 aproximaciones de 300 euros para los números anterior y posterior del primer premio y 150 aproximaciones más de 200 euros para los números anterior y posterior del segundo premio.

Si te has quedado a las puertas de los primeros premios que se sortean el 1 de enero, el Cupón Extra de Navidad 2021 ofrece 675 premios de 500 euros y 14.175 premios de 50 euros cada uno. No olvides que, además, te esperan 67.500 premios de 20 euros y 675.000 reintegros en el sorteo de la ONCE.

Todos los premios del sorteo del Cupón Extra de Navidad 2021 están sujetos a impuestos, de tal forma que al ganar el premio principal y el primer premio tendrás que tributar a Hacienda el 20% de la cantidad total. Esto se debe a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2018, ya que en estos se fijó, entre otras medidas, el mínimo exento de 40.000 euros.

Probabilidades de ganar los premios del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

En Este Cupón Extra de Navidad 2021 de la ONCE tienes un abanico de 769.275 probabilidades de ganar los premios que se sortean el 1 de enero.