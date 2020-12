Cuándo caduca un décimo de la Lotería de Navidad 2020

Hoy se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad 2020 y es el momento de soñar con qué harías si te tocara El Gordo. Pero el primer paso es conocer si has sido uno de los agraciados con alguno de los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad. Para hacerlo puedes utilizar nuestro comprobador de la Lotería de Navidad y consultar si tus décimos tienen premio.

¿Ha habido suerte? ¡Enhorabuena! Ahora debes saber que existe un plazo para cobrar tu décimo premiado de la Lotería de Navidad y si no lo haces en ese periodo, lo habrás perdido. Si quieres recibir tu dinero el mismo 22 de diciembre, podrás hacerlo a partir de las 18:00 horas. Desde entonces, tendrás tres meses para hacerlo.

El 22 de marzo de 2021 tus décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad habrán caducado. Todos los premios que ese día no hayan sido reclamados se los quedará Hacienda. No obstante, si por alguna razón se expone en un juzgado la circunstancia por la que no se cobró en el plazo indicado, cabe la posibilidad de recibirlo, aunque no pueden pasar más de cinco años desde la fecha del sorteo.

Si tu premio en la Lotería de Navidad es inferior a 2.500 euros, podrás cobrarlo en cualquier Administración de Lotería, no hace falta que sea en la que se compró. Si es superior, solo podrá recibirse el dinero en una entidad financiera.

Cabe recordar que los premios importantes del Sorteo de Navidad tienen impuestos. Los primeros 40.000 euros están exentos, pero a partir de esa cifra, hay que informar a Hacienda de lo ganado. Así, hay que pagar 72.000 euros por décimo si te toca el Gordo de Navidad, 17.000 si ganas el Segundo Premio y 2.000 si obtienes el Tercer Premio.