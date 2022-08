Colas de hasta una hora para comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita: "No pensaba que había tanto"

La administración de lotería Doña Manolita se ha convertido ya en una parada prácticamente obligatoria para los turistas. En pleno agosto, ya se acumulan decenas de personas en la cola, al calor de un posible golpe de suerte con la Lotería de Navidad.

Faltan más de cuatro meses para las navidades y en ciudades como Madrid y Vigo, ya se notan las ganas. Por parte de Abel Caballero al colocar las luces nada más empezar el mes de agosto y a Doña Manolita por repartir suerte para el sorteo de Navidad. Para esta última ya hay largas colas de personas para comprar un décimo.

La venta de Lotería de Navidad en esta administración empezó hace casi un mes, el 19 de julio y, desde entonces, son cada vez más las personas que acuden a buscar suerte a pesar de las altas temperaturas. Además, los hay de cualquier sitio de España: Barcelona, Valencia o Sanlúcar de Barrameda. Aunque los madrileños también aprovechan para comprar sus décimos. Por eso, cada año se empieza antes.

"Casi una hora de espera", afirma llevar un chico de Barcelona. Mientras tanto, hay quien no se pensaba que la espera fuese tanto: "Unos 35, 40 minutos. Es muchísimo, yo no pensaba que había tanto, desde luego. Por eso vine ahora". También están los que no estaban por iniciativa propia: "Obligado por la mujer", confesaba entre risas.

Ahora tan solo queda que la suerte les acompañe.

Sin décimos en Doña Manolita

Estas largas esperas en la cola para comprar, mínimo, un décimo de Doña Manolita se deben a que muchas personas no quieren quedarse sin décimo. Algo que otros años ya ha pasado, para ser exactos, justo la navidad pasada.

A ocho días de que el Sorteo Extraordinario de Navidad se celebrase, la famosa administración madrileña se quedaba sin décimos para vender. La única opción que quedaban eran los vendedores ambulantes que se suelen instalar en la Puerta del Sol.

Así que, ya sabe, si no quiere quedarse sin su décimo, ya puede acercarse a la administración o también comprarlo en su página web.