Rubalcaba: "Dimisión no, voy a cumplir mi labor hasta el final"

La tan esperada comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba se centró en su valoración sobre los Presupuestos Generales para el 2013. El líder de la oposición eludió dar explicaciones claras de por qué hubo que esperar 72 horas para valorar la derrota del PSOE en las elecciones vascas y gallegas.

Rubalcaba simplemente respondió al caso que "son unas elecciones autonómicas que admiten un doble análisis, el autonómico y el nacional". En el caso de Euskadi Rubalcaba destacó que estas elecciones son "distintas y singulares" a las anteriores, "porque son las primeras en democracia que se vota sin ETA". Dicho esto el líder socialista ha elogiado la "magnífica gestión de Patxi López, aunque el resultado de la votación no lo ha valorado así". Rubalcaba ha resumido la labor socialista en el País Vasco con una frase: "ha merecido la pena".

En el caso de Galicia el Secretario General también ha reconocido "una buena campaña" de Pachi Vázquez y nombró como problema que "los gallegos no han percibido en el PSOE ese cambio que las encuestas decían".

"Quiero libertad en mi partido"

Rubalcaba se mostró tajante ante la pregunta de una posible dimisión y afirmó que no ha considerado esa idea además de añadir que va a "cumplir su objetivo hasta el final". El líder socialista añadió que tendría que pedirle la mayoría de su partido que dimitiese para hacerlo porque "me eligio una mayoría me saca una democracia". Además afirmó que se "siente cómodo en la dirección del partido".

Rubalcaba dijo haber hablado con muchos ciudadanos y compañeros y afirma que ninguno le ha sacado el tema de su candidatura a las próximas elecciones generales. Además considera que sería "injusto" preocuparse por estos asuntos en estos momentos de crisis. Ante las numerosas preguntas sobre las opiniones del resto de militantes socialistas Rubalcaba ha aclarado que quiere "libertad en mi partido, quiero que la gente hable y me lo diga en la cara".

Preguntado sobre las próximas elecciones catalanas ha afirmado que "el PSC va a tener toda la colaboración del PSOE", y añadió que sobre el tema del referéndum la clave está en la palabra "legalidad".



En referencia a los Presupuestos Generales para 2013 Rubalcaba ha destacado que "el Gobierno se ha quedado solo". En el debate de esta jornada en el que se han rechazado las enmiendas a la totalidad de estas cuentas el líder socialista afirmó que el Ejecutivo "tiene motivos para hacer una reflexión". Además añadió que el PP hizo una "contraprogramación parlamentaria" aludiendo a la comparecencia de Rajoy en el Senado, según Rubalcaba "para esconder los Presupuestos".