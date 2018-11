PP y C's chocan en el debate pero garantizan un pacto mientras que Susana Díaz ya alerta del "bloqueo"

El primer debate a cuatro de la campaña electoral andaluza ha dejado claro que el PP y Ciudadanos pactarán tras el 2 de diciembre si suman escaños suficientes y que no apoyarán en ningún caso a Susana Díaz, quien ha alertado de que en esa situación hay riesgo de un "bloqueo" institucional.

"Le aseguro que si sumamos los escaños suficientes, nos vamos a poner de acuerdo, porque es una oportunidad que están esperando los andaluces", le ha dicho el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, al del PP, Juanma Moreno, al tiempo que ha advertido a Díaz de que los escaños de la formación naranja no servirán para investirla.

La rotunda afirmación de Marín no tuvo una respuesta inmediata de Moreno, aunque los populares han reiterado durante la campaña que quieren formar "un bloque de cambio" con Ciudadanos e incluso han firmado ante notario que no pactarán con Díaz.

"Han insinuado que si suman van a gobernar juntos pero ¿Si no suman van a bloquear Andalucía?¿Nos van a tener 80 días, 120, o lo que tarden Casado y Rivera en decidir quién va a gobernar la derecha", ha inquirido Susana Díaz a Moreno y Marín. La socialista también ha incluido a Adelante Andalucía en esa incertidumbre al señalar: "A la izquierda y a la derecha del PSOE hay dos bloques que ofrecen bloqueo, inestabilidad e inseguridad".

Además, ha reprochado a la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que le haya "dejado sola toda la legislatura" porque "prefirió unir sus votos al PP y hacer de muleta de la derecha". En respuesta, Rodríguez ha recordado que "hasta en tres ocasiones" Podemos se puso en contacto con el PSOE para negociar los presupuestos y ha dicho a la presidenta de la Junta que no se ha sentado con ellos "porque no ha querido".

La disputa electoral entre PP y Ciudadanos ha provocado que se hayan enredado en numerosos enfrentamientos durante el debate que, en cierto modo, han atenuado las críticas a Susana Díaz, que se ha mostrado más tranquila que en debates anteriores.

El momento más duro ha girado en torno a la corrupción con un fuego cruzado, principalmente con reproches a Susana Díaz, aunque Moreno también ha recibido críticas por los casos nacionales del PP y Marín, por el pacto de investidura con el PSOE. El caso ERE, por el que están sentados en el banquillo veintidós ex altos cargos de la Junta, ha vuelto a ser, como en el debate de 2015, el caballo de batalla en el bloque sobre transparencia.

Moreno ha acusado a Díaz de "silencio cómplice" y le ha interpelado en tres ocasiones, sin obtener respuesta, sobre la petición de archivo del caso ERE. "Todo el mundo sabe que he tenido un comportamiento ejemplar, díganme una administración que tenga más controles que Andalucía", ha espetado la socialista, que ha defendido que preside un gobierno "decente y honesto".

Rodríguez ha opinado que no todos tiene "la misma legitimidad" para hablar de corrupción y, además de cargar contra el PSOE y el PP, ha reprochado a Cs que haya estado tres años y medio "blanqueando el cortijo". Marín ha censurado a Moreno porque "no está legitimado" para hablar de corrupción tras recordarle que su partido es el único condenado por ello, y se ha mostrado muy crítico con Díaz, a la que ha preguntado si sabe todo lo que se podría haber hecho 855 "defraudados" en los ERE.

En el bloque de debate territorial, los candidatos del PP y de Cs han afeado a las líderes del PSOE y Adelante Andalucía el papel de sus partidos en la crisis catalana, utilizando la negociación por parte del Gobierno y Podemos de los presupuestos de 2019 con los nacionalistas catalanes como punta de lanza.

Moreno ha insistido en reiteradas ocasiones en preguntar a Díaz si cree que España es un partido "plurinacional", mostrando un libro de Educación para la Ciudadanía en el que se recoge esa definición. Díaz le ha respondido: "Cuando un nacionalista plantea que la nación sea Estado no estoy de acuerdo. El querer ser un estado plurinacional para reconocerse como estado nunca lo he apoyado, sea Cataluña u otra comunidad".

Este bloque ha sido prácticamente el único en el que el candidato de Ciudadanos se ha dirigido expresamente a Teresa Rodríguez para reprochar que los líderes de su partido hayan ido a la cárcel a "negociar" los Presupuestos Generales del Estado. Ello ha provocado que Rodríguez reivindicara en varias ocasiones que se hablara de Andalucía y no de Cataluña en esta campaña: "el problema de España no es el catalán, es el andaluz: el no saber si se llega a fin de mes, el tener miedo a abrir el buzón por si ha llegado la factura de la luz".