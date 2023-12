Noticias de hoy, viernes 15 de diciembre de 2023

El terremoto político por la moción de censura de PSOE y Bildu para sacar a PNV de Pamplona, la crítica situación en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamás y el anuncio de una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, entre las noticias más destacadas de hoy, viernes 15 de diciembre de 2023.

Terremoto político en Navarra

Alta tensión en el Parlamento de Navarra tras la moción de censura en Pamplona. UPN califica a los socialistas de "escoria" tras su pacto con Bildu para desalojarles de la alcaldía. A la manifestación de protesta convocada el domingo acudirá el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Darle la alcaldía de Pamplona a los terroristas de Bildu es un ejercicio democrático ¿verdad señora Chivite? Yo no sé cómo no vomita por las noches, no sé cómo no vomita por las noches. No sé como tiene estómago para hacer lo que están haciendo para soportar eso, para vender su alma, vender sus principios, vender las competencias, el régimen foral y lo que haga falta y vender Pamplona. ¿Le compensa Compensa con tal de ser presidente? ¿le compensa de verdad? porque yo estoy seguro de que miles de navarros y navarras con lo que ustedes están haciendo vomitarían todas las noches", exclamó el portavoz de UPN Javier Esparza.

Situación crítica en Gaza

"No dejemos de perseguir a Hamás, pero tengamos más cuidado", son palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pide a Israel que tenga más cuidado con los civiles en Gaza. Es el nuevo choque entre Estados Unidos y el gobierno hebreo. Netanyahu ha asegurado que seguirá hasta el final. Esta madrugada se han repetido los bombardeos sobre el sur de la Franja.

Reunión entre Sánchez y Puigdemont

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado que habrá una reunión entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para hablar de la negociación y profundizar en la resolución del conflicto".