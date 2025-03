Muere a los 43 años Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón y segundo teniente de la alcaldesa del municipio

Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón y segundo teniente de la alcaldesa de la localidad, ha muerto este domingo con 43 años. Según ha informado el Ayuntamiento de Alcorcón, el político, al que definen como un "ejemplo de lucha por sus ideales", ha fallecido tras una valiente lucha contra el cáncer.

Santos anunció a través de una misiva que padecía cáncer en septiembre de 2024 e informó acerca de que se ausentaría de sus labores políticas. En la carta remarcó que su partido es "un gran equipo de gente honesta, comprometida y trabajadora que se ha dejado, se deja y se va a dejar la piel para que la ciudad avance".

A su vez, el político insistió en que era consciente de que el camino sería "duro", pero que lo recorría "con la mejor compañía". "No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con los que las enfrentamos. Con el amor en quienes quiero, la esperanza en quienes me cuidan y la confianza en quienes me acompañan, enfrento esta nueva etapa", escribió Santos.

El Ayuntamiento destaca su "dedicación"

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón han subrayado la "dedicación" y la "profunda vocación" de Santos, que también fue diputado por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023.

Alcorcón ha resarcido el trabajo del político por la ciudad tanto como miembro de Esmasa como concejal. "Durante todos estos años, Jesús, ha demostrado su gran amor por Alcorcón, una ciudad en la que ya dejado una huella imborrable tanto por su trayectoria política como personal", han destacado desde el Consistorio.

Finalmente, el Ayuntamiento celebrará el próximo miércoles 26 de marzo un Pleno Extraordinario para nombrar a Jesús Santos concejal honorario. Este acto tendrá lugar en el Centro Cívico Los Pinos y a el podrán asistir todos los vecinos que lo deseen. A su vez, las banderas ondearán a media asta y la agenta institucional se ha suspendido.

La trayectoria de Santos

Nacido en 1981 y vecino de Alcorcón "de toda la vida", Santos trabajó durante diez años para el municipio, ostentando cargos tanto en la política municipal como en el sindicalismo.

Conocido por su activismo sindical y su dedicación a la política local, comenzó su carrera como trabajador en excedencia de la recogida de residuos en la empresa pública Esmasa, de la cual más tarde llegó a ser presidente.

Durante su tiempo en la empresa, destacó como delegado de CGT durante la huelga que tuvo lugar en 2014, lo que marcó su firme compromiso con los derechos de los trabajadores.

Antes de formar parte de Ganar Alcorcón, Santos fue candidato de IU-Los Verdes. Sin embargo, abandonó esta formación debido a divergencias internas y decidió unirse al proyecto de unidad popular.

Con este apoyo, Ganar Alcorcón alcanzó un significativo logro en las elecciones de 2015, convirtiéndose en la tercera fuerza política más votada y obteniendo cinco concejales, lo que permitió su entrada por primera vez en la Corporación Municipal.

En 2019, Santos volvió a ser elegido concejal, obteniendo nuevamente cinco ediles. Esta vez, su formación se unió al PSOE, que fue la fuerza más votada en las elecciones, para sumar los 14 concejales necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Esta coalición permitió la conformación de un Gobierno conjunto en Alcorcón, marcando un nuevo capítulo en la política municipal.

En 2023, Santos, quien por entonces era teniente de alcaldesa y portavoz de Ganar Alcorcón, así como coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, decidió postularse nuevamente para la Alcaldía. En ese momento, Santos ya había decidido desvincularse de Podemos en diciembre de ese mismo año, citando "diferencias" como motivo de su salida.

A pesar de que el PP obtuvo más concejales en los comicios, un preacuerdo entre el PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón permitió formar un gobierno tripartito. Esta alianza posibilitó la continuidad de las "políticas progresistas en el municipio" durante otra legislatura, lo que para Santos representaba una oportunidad de "transformar" la ciudad.

En su intervención en ese contexto, Santos manifestó: "Unimos nuestras fuerzas para ganar el futuro. Vamos a gobernar para que Alcorcón siga siendo el orgullo del sur."

