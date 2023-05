Moncloa acusa al PP de "dar un paso más" en su "campaña de deslegitimación"

Tras el enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid durante el acto de celebración del 2 de Mayo, este miércoles la resaca de la polémica ha dejado numerosas reacciones políticas.

El momento de mayor tensión fue protagonizado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños que, pese a no estar invitado al acto, decidió asistir y la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid que le impidió subir a la tribuna de las autoridades durante el acto cívico-militar en homenaje a los Héroes del 2 de Mayo.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado el Real Decreto 2099/1983 durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde el Gobierno acusan a la Comunidad de Madrid de incumplir este decreto que recoge el protocolo sobre ordenación general de precedencias en España. "No me deja más que causar sorpresa que una norma del año 1983, que no ha generado nunca problemas, los esté dando ahora en el año 2023", ha declarado. La portavoz también ha acusado al PP de "dar un paso más" en la "campaña de deslegitimación del Gobierno de España".

Reacciones del Partido Popular

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha referido esta mañana a lo sucedido. "Mi jefa de protocolo jamás hubiera permitido que yo fuera a hacer el ridículo moviendo una catenaria o metiéndome en una tribuna donde no está una etiqueta con mi nombre", ha asegurado.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha calificado la actuación de Bolaños como "una absoluta provocación". "No sabe a dónde va ni a qué", ha añadido.

En una rueda de prensa en Génova, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reprochado a Bolaños su actitud, que ha tildado de un "grave error". "Quiso ser el protagonista y ayer era el día de Madrid, no de Bolaños", ha insistido.

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, lo ha valorado como "un espectáculo de antipolítica por parte del Gobierno de España". "El ministro Bolaños había decidido confrontar y escenificar la confrontación. Hay normas y ayer la Comunidad de Madrid le demostró que las normas se cumplen", ha explicado en una entrevista a Espejo Público.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Mónago, también ha mostrado su respaldo a Sol. "El protocolo lo marca la Comunidad de Madrid y uno debe ser respetuoso. Para ellos es solo Moncloa, Moncloa y Moncloa", ha declarado.