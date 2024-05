Ignacio Garriga (VOX): "Queremos eliminar todos los impuestos propios que ha creado el separatismo durante tanto tiempo"

Ignacio Garriga, 37 años, odontólogo y candidato de VOX para las elecciones catalanas de este 12 de mayo. Ha sido diputado en el Congreso por Barcelona en las legislaturas XIII y XIV, y desde octubre de 2022 ha sido el secretario general del partido que lidera Santiago Abascal.

El candidato de Vox ha asegurado en una entrevista a Antena 3 Noticias que el voto a su partido, "en ningún caso, va a acabar convirtiendo a Illa en presidente de la Generalidad". "Hay que acabar con décadas del procés, impulsado por Illa, por Aragonés y por Puigdemont", ha apuntado.

¿Qué les preocupa a los catalanes?

Ignacio Garriga asegura que lo que más les preocupa a los catalanes es "sin duda alguna, la creciente inseguridad y la gran inmigración ilegal, que está asolando los barrios y las ciudades de Cataluña y, por supuesto, la situación de decadencia a la que ha conducido el separatismo y el socialismo a toda Cataluña".

El candidato de Vox apunta además que "a niveles educativos y de seguridad, somos los peores de toda Europa". "Nos ha llevado a la destrucción de la industria y a una falta de libertad de los catalanes que quieren empezar una nueva etapa", ha criticado.

Entrevista a Ignacio Garriga | Antena 3 Noticias

Tres propuestas de programa

Vox tiene en marcha "un plan de choque para acabar con la asfixia fiscal, eso implica rebajar el tramo autonómico del IRPF y eliminar todos esos impuestos propios que ha creado el separatismo durante tanto tiempo".

"En segundo lugar, un plan para abordar y acabar con la creciente inseguridad y la inmigración ilegal, que está desbordando nuestras calles, ¿cómo? potenciando la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para localizar, identificar y deportar a esas personas que están en situación irregular", ha asegurado.

Por último, Vox quiere "abordar el gran problema lingüístico que existe en Cataluña". "Hemos de derogar esos decretos de normalización lingüística que imponen el catalán a nivel educativo y a nivel de la administración para garantizar, de una vez por todas, la libertad en Cataluña", apunta Garriga.

Relación Cataluña-España

El candidato de Vox pretende que la relación entre Cataluña y España sea de "absoluta normalidad, hemos de recuperar esa Cataluña que era motor de España e incorporarla al proyecto común que es". "Yo quiero acabar con esta etapa en la que que Cataluña es el vagón de cola. Hemos de volver a ser el generador de empleo de esa Cataluña industrial, de esa Cataluña, que era la envidia del mundo, de esa Cataluña olímpica del 92", señala.

Ley de amnistía

Ignacio Garriga considera que la Ley de Amnistía "es una gran estafa y una humillación al pueblo español y ha sido la gran mentira de Pedro Sánchez y de Salvador Illa, que prometían que iba a normalizar la convivencia y la institucionalidad en Cataluña y, lejos de todo eso, lo único que ha servido es para beneficiar a unos delincuentes y a alguien que quería llegar al poder a costa".

"Sólo ha servido para evidenciar que hay unos políticos que tienen derecho a una serie de privilegios y que, luego, está el pueblo corriente, la gente honrada, que si se salta un semáforo le multan, si deja de pagar un impuesto, le embargan la cuenta y, en cambio, el que da un golpe de estado y malversa fondos públicos, hay un presidente que está dispuesto, a cambio siete votos, a perdonarle", asegura.

Proceso independentista

Garriga considera que el procés ha "afectado de manera devastadora" a Cataluña. "Ha volado por los aires la educación, que antes era el principal ascensor social de las clases medias y populares y ahora tenemos los peores datos en toda Europa. Ha acabado con la identidad de esa maravillosa forma de ser español que es el catalán, convirtiendo nuestros barrios en lugares que parecen más propios de Argelia o de Marruecos que de Cataluña. Ha provocado la falta de prosperidad industrial, de generador de empleo, o de actividad económica y ha condenado a las clases medias y trabajadoras a una Cataluña donde no hay libertad política, donde no hay convivencia y donde hay unos políticos que están exclusivamente preocupados por si referéndum sí, o referéndum no, y abandonan todos los problemas reales de los catalanes", así califica el candidato de Vox el proceso independentista.

Pactos de gobierno

"Entre todos ellos, pueden haber de todos los colores porque representan absolutamente todos lo mismo, desde la CUP hasta el Partido Popular coinciden en grandes temas. El pacto que yo quiero ofrecer a los catalanes es un pacto de Vox, de Ignacio Garriga con los catalanes, de tú a tú, para recuperar la seguridad, recuperar la libertad, recuperar la educación como ascensor social, garantizar la prosperidad de los catalanes, acabar con ese infierno fiscal. Nosotros nos queremos erigir como la única formación política coherente que no va a hacer nada que no haya dicho hasta ahora. El voto a Vox saben que, en ningún caso, va a acabar convirtiendo a Illa en presidente de la Generalidad, como parece que otros sí están dispuestos a hacerlo, ¿por qué? porque Illa es un partido separatista más, es un líder separatista más".

