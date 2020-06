Hernando: "El acuerdo con Ciudadanos sigue vigente, aunque se puede complementar y mejorar"

Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, ha explicado que tanto su partido, como Podemos y Ciudadanos, han expresado lo que "ya no va a ser" porque "no puede ser" y se lo han dicho "cara a cara", por lo que "ya nadie puede llamarse a engaño". Así, según el socialista, los que insistían en la vía de 161 (Podemos) y los que defendían la de 130 (Ciudadanos) ya saben que "no es posible".

El portavoz ha explicado que van a estudiar el documento que ha entregado Podemos y que mañana hablarán las tres fuerzas políticas para citarse la semana que viene y ver cómo seguirán trabajando.

"Es posible trabajar en un proyecto que desaloje del Gobierno a las políticas de Rajoy"

"Creemos que es posible trabajar en un proyecto que con 199 apoyos desaloje del Gobierno a las políticas de Rajoy", ha insistito Hernando, aunque ha añadido que "es muy difícil".

No obstante, ha reiterado que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos sigue vigente y que los socialistas no lo van a romper "aunque se puede complementar y mejorar". Así, ha señalado que "todavía hay puntos de intersección para formar un gobierno del cambio que esté por encima de las siglas".

¿Qué pasa si Ciudadanos se levanta de la mesa?

El político socialista se ha negado hacer "hipótesis" sobre qué pasaría si Ciudadanos no quisiera continuar con las negociaciones porque este pacto es el único "posible" y "descartan cualquier otra vía".