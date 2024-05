España manda una nota a Israel en la que rechaza las prohibiciones contra el Consulado en Jerusalén

España se ha sumado a los más de 140 países de todo el mundo que reconocen el Estado de Palestina. Una decisión que ha provocado duros ataques de Israel. El ministro de Exteriores hebreo escaló las tensiones con graves acusaciones. Israel Katz, publicó un tuit en el que acusó a Pedro Sánchez de ser "cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra". Y este viernes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado que España ha enviado a primera hora una "nota verbal" a Israel en la que el Gobierno rechaza "cualquier cortapisa" a la actividad del Consulado de España en Jerusalén después de que Benjamín Netanyahu haya prohibido dar servicio a los palestinos en Cisjordania.

Así lo ha revelado en una entrevista en 'Onda Cero': "Hemos pedido que se revierta la situación". Vuelve a denunciar que Tel Aviv está incumpliendo el derecho internacional ya que no no permite reanudar la actividad entre la representación de España en Israel y los palestinos tras el reconocimiento del Estado de Palestina. Ya anunció el martes que habría una respuesta "firme" a las "provocaciones y bulos deleznables" de Katz con una "comunicación conjunta" con Irlanda y Noruega.

Eslovenia se sumó el jueves a España, Irlanda y Noruega en el reconocimiento del Estado palestino. El objetivo del presidente del Gobierno y sus homólogos irlandés y noruego es que más países se sumen al reconocimiento. Europa es la zona en la que menos países reconocen a Palestina y aseguran que para lograr la paz en la región, este movimiento es esencial para conseguir la ansiada solución de los dos estados.

Albares asegura que Hamás "no puede ser un socio para la paz" ya que es un "grupo terrorista": "No puede ser parte de la solución". España interlocutará con la Autoridad Nacional Palestina ya que el grupo terrorista "no representa al pueblo palestino".

España reconoce el Estado palestino

"Se trata de una decisión histórica, que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz", aseveró Pedro Sánchez frente a la Moncloa. El Presidente quiso precisar qué es lo que entiende el ejecutivo español por Estado Palestino y sus fronteras, para lo que ha seguido la posición defendida por entes internacionales como la ONU, o la Unión Europa.

"El estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor, y con Jerusalén Este como su capital". Las fronteras que considera viables son aquellas marcadas antes de 1967. El líder del Gobierno reafirmó que esta decisión no va en contra de Israel, a quien considera un "pueblo amigo" y con quien dice querer mantener "la mejor relación posible"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com