ERC acusa a Junts de xenofobia y de mantener posturas propias de la extrema derecha

¿Qué competencias concretas tendrá Cataluña en materia de inmigración? ¿Controlará quién cruza sus fronteras? ¿Podrá expulsar a extranjeros que se encuentren en situación irregular?

Todavía no se conoce el contenido del pacto entre PSOE y Junts. Cabría esperar que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, tuviera voz en este asunto, pero en unas declaraciones realizadas en las últimas horas, se ha limitado a reiterar a lo dicho por Félix Bolaños y María Jesús Montero. No ha añadido información nueva.

"El acuerdo que hemos adoptado es el de aprobar una ley orgánica por la cual se delegarán las competencias. Iremos al Parlamento y se verán cuáles son las competencias exactas, pero hay que esperar a que tengamos esa ley y ver el detalle", explicó Bolaños. Y se hará "con sentido común", añadió María Jesús Montero. Esto es todo lo que de momento se sabe de todo el acuerdo.

"Un pacto muy difuso"

Ahora, los ministros socialistas evitan usar el término 'transferencias a Cataluña' y prefieren referirse a la cuestión utilizando la expresión 'delegación de competencias'.

Pero Junts no se conforma con medias tintas e insiste en que esa delegación de competencias debe ser "integral". Así lo ha expuesto este viernes el portavoz de Junts, Josep Rius, en una publicación en sus redes sociales. Lo que los independentistas solicitan es que Cataluña tenga la última palabra sobre el reparto o la expulsión de inmigrantes.

Desde Esquerra, por su parte, ningunean el pacto y acusan a los de Puigdemont de xenófobos y de mantener posturas propias de la extrema derecha. La portavoz, Raquel Sans: "Faltan muchas concreciones... una cosa es lo que se pueda decir y otra, la realidad".

El resumen es que desde ERC no confían en que salga adelante. Laura Vilagrà, Consejera de Presidencia de la Generalitat, se ha referido al acuerdo como "un pacto de un compromiso muy difuso". "Un traspaso ya se ha visto que no se ha podido firmar. La delegación, de hecho, tampoco se ha firmado. No hay nada pactado sobre qué delegaciones se han de hacer...", ha declarado.