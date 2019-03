Rajoy dice que fue leal ante el informe sobre Mas y no tolera acusaciones de CiU

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Ejecutivo ha actuado con "diligencia y lealtad" ante el supuesto informe policial sobre el cobro de comisiones por parte de Artur Mas y ha subrayado que él desconoce si su contenido es cierto o no y deberá ser la justicia la que lo determine.



Rajoy se ha expresado así ante el pleno del Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de CiU en la Cámara, Josep Antoni Duran i Lleida, en la que le pedía que explicase la información que tenía sobre ese supuesto informe en el que se implicaba a Mas y al expresidente Jordi Pujol.



Duran, que ha señalado "con humildad" que este asunto no justifica el resultado electoral de CiU el pasado domingo, ha acusado al Gobierno de no haber actuado con diligencia ante el mismo y de haberlo hecho con "deslealtad". Rajoy lo ha rechazado de forma tajante y ha señalado que la información de que él disponía antes de que ese documento se publicase era "ninguna".

Rajoy remite a la Justicia la investigación de supuestas cuentas en Suiza

Desde Interior se ordenó investigarlo

Ha añadido que el mismo día de su publicación, el ministro del Interior, Jorge Fernández, ordenó una investigación sobre la existencia del informe y de su contenido, actuación que le ha llevado a reiterar que el Gobierno ha actuado con diligencia y con lealtad.



Respecto al contenido de la información ha subrayado que él no puede aseverar que sea cierta o no, por lo que ha dicho que lo razonable es que lo investiguen los órganos judiciales competentes, como ya se está haciendo. "Sobre eso deben pronunciarse los órganos jurisdiccionales y también sobre las denuncias que hagan quienes se sientan calumniados o injuriados", ha agregado.



Pero ha enfatizado que "interpretar esto en clave de ataque a un territorio y hablar de cloacas del Estado o cosas similares, es profundamente injusto. Y yo -ha añadido- como presidente del Gobierno, no lo puedo aceptar" Unas palabras de Rajoy en referencia a las declaraciones que en su momento hizo Artur Mas en las que dijo que el Estado intentaba destruirle al estar detrás de esa información a través de sus "cloacas".



El presidente del Gobierno ha señalado que las filtraciones de documentación oficial son una práctica "muy nociva" de la que hay muchas experiencias, algunas de las que ha dicho que ha sufrido personalmente, estando tanto en la oposición como en el Gobierno.

Ha añadido que las filtraciones pueden perjudicar en muchos casos las investigaciones y pueden hacer daño a personas, por lo que ha dicho que son "condenables" procedan de donde procedan.

Duran ha reconocido que le consta que Rajoy no tenía conocimiento de lo publicado. "Y usted sabe por qué", ha señalado sin precisar más datos, aunque fuentes de CiU han explicado posteriormente que el mismo día de la publicación del informe, Duran habló con el presidente del Gobierno y éste ya le garantizó que lo desconocía.

Duran ha dicho que le consta que Rajoy no sabía nada del informe



Duran insiste en la deslealtad del Gobierno

Sin embargo, ha insistido en sus críticas sobre la deslealtad del Gobierno y ha lamentado que este asunto apareciera en plena campaña electoral y la distorsionara.

Para el portavoz de CiU, si se publica una información fundamentada en un documento redactado supuestamente por unos funcionarios del Gobierno, éste no debe permanecer al margen y no debe limitarse sólo a encargar una investigación como hizo el titular de Interior, sino que debería haber dicho inmediatamente que el documento no existía.

El dirigente de CiU ha recordado que el juez instructor del caso ha dicho claramente que ese informe no existe y que no podía existir porque ninguna unidad de la policía puede hacer informe alguno que no sea solicitado previamente por el juez.

"En consecuencia, el Gobierno debería haber actuado con mayor celeridad ante la atribución de una información basada en un supuesto informe que correspondería a alguien que pertenece al Gobierno y que, de existir, supondría un delito, y, de no existir, estaría desfigurando el derecho constitucional a una información veraz", ha añadido.

Además, ha lamentado que hubiera declaraciones como las de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que cree que se alentó la duda.

Se ha referido a las palabras de la vicepresidenta en las que dijo que estaba de acuerdo en que se investigaran la información y los hechos denunciados en el supuesto informe. "Nosotros también.

La lástima es que el Fiscal General del Estado riñera a la fiscal de Cataluña por pretender simplemente que se investigaran los hechos, y el Fiscal General del Estado, ha recordado, depende del Gobierno".

Rajoy defiende las medidas de "choque" para paliar los desahucios

Defiende las medidas de "choque"

Asimismo, Rajoy ha defendido las medidas de "choque, eficaces y operativas" que ha tomado su Ejecutivo para paliar los desahucios y, aunque se ha mostrado partidario a negociar con los demás partidos propuestas "razonables y sensatas", ha admitido que "no conviene improvisar" en este asunto para "no alterar el normal funcionamiento del mercado cuando la economía mejore".

Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión de control del Congreso en respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha emplazado a Rajoy a "ponerse en la piel" de las familias desahuciadas y ha exigido una "paralización total" de los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo y un parque de viviendas de fondo social con los activos del llamado banco malo.

En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que el decreto-ley que han aprobado resuelve los casos "más dramáticos" y ha señalado que "muchos" de los desahucios no son de primera vivienda.

"El Gobierno ha querido proteger a las personas más débiles", ha afirmado, para resaltar que están dispuestos a estudiar y apoyar "cualquier norma o cambio en la ley" que sea "justo, razonable y sensato".

El borrador por el que se interesa el secretario general de CiU marcó el tramo final de la campaña electoral de las elecciones catalanas del pasado domingo.