Saénz de Santamaría: "El agujero de la crisis ni se genera, ni se arregla en diez meses"

La líder de UPyD, Rosa Díez ha sido la encargada de abrir la sesión de control este miércoles con una pregunta dirigida a la vicepresidenta del gobierno que en esta sesión ha presidido la sala debido al viaje a París del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Díez interpeló a Santamaría sobre sus pretensiones para acabar con la corrupción dentro de la clase política. La respuesta se basó en dos pilares "transparencia y reproche penal".

Saénz de Santamaría agradeció a Díez "su colaboración para luchar juntos contra una lacra que como persona que se dedica a la política me preocupa". La diputada de UPyD propuso al Gobierno un gran pacto de estado para que las personas que sean imputadas no puedan ser elegibles. En concreto la petición de Díez observa que no haya imputados en las listas y que las personas que sean imputadas tengan que abandonar las instituciones.

La segunda interpelación fue para la portavoz socialista que preguntó cuáles eran las intenciones del Gobierno para los próximos meses. Cuestión esta que la vicepresidenta solventó con la explicación de siempre "controlar deficit y hacer reformas que ustedes no consiguieron llevar a cabo" y con otra interrogación sobre cuáles eran las intenciones de su pregunta.

Soraya Rodríguez habló también sobre los presupuestos y las proyecciones negativas del FMI a lo que Santamaría contestó con contundencia que "nosotros seremos responsables de estos diez meses, pero este agujero de la crisis no se genera, ni se arregla en diez meses". Además la vicepresidenta acusó a los socialistas de haber llevado a cabo un gasto insostenible recordándole el Plan E, impulsado por Rodríguez Zapatero, con esta evasiva no hizo ninguna aclaración ante la otra cuestión de la socialista acerca de la revalorización de las pensiones, asunto que sigue siendo una incógnita.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro también ha tenido que intervenir en la sesión de control ante las cuestiones de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos quien calificó de "abusivo" justificarse en la necesidad de reducir el déficit para defender las inversiones previstas para Navarra. "Es una comunidad solidaria que aportará 551 millones de euros a un Estado del que recibirá 24 millones". señala la diputada. Montoro le ha replicado que la actitud de Navarra es la adecuada pero que "no hay más dinero para inversión pública". Además Cristóbal Montoro afirmó que los presupuestos tienen un contenido base, que se centra en que de cada 100 euros, 63 euros se dedican a gasto social.

Sobre las pasadas manifestaciones que han tenido lugar en los aledaños del Congreso, Alberto Ruiz Gallardón, titular de Justicia ha respondido a la cuestión del portavoz del PNV, Emilio Olibarría que formulaba sobre su acuerdo o desacuerdo para "modular" el derecho de manifestación. Gallardón apostilló que el derecho de manifestación no puede someter otros derechos pero "el Gobierno no tiene ninguna intención de limitar el libre ejercicio del derecho de manifestación" sentenció el titular de esta cartera.

Elena Valenciano aprovechó su turno para replicar al titular de Educación que se está construyendo una educación de primera y otra de segunda a lo que añadió la socialista que "nadie les dio permiso para hacer lo que están haciendo". La réplica del ministro se basó en los datos y aseguró que los datos de matriculación de universidades desvelarán que no ha habido una reducción tras la subida de tasas.