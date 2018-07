Arrimadas dice que aunque Rajoy "haya tirado la toalla" tiene que dejar trabajar al resto

La presidenta y portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que, aunque "él haya tirado la toalla", deje a los que están trabajando con la esperanza de llegar a un acuerdo de gobierno en España para abordar una "segunda Transición".

Insiste en que no se puede excluir a nadie y recuerda que en la Transición "no se dejó fuera a nadie"

En una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla, Inés Arrimadas se ha referido en el coloquio a la conversación no oficial de Rajoy este jueves en Bruselas con el primer ministro británico, David Cameron, en la que le dijo que no creía que el líder del PSOE vaya a tener éxito en su investidura y que "lo más probable es que haya elecciones el 26 de junio".

"Nadie sabe lo que va a pasar; si Rajoy ha tirado la toalla, que no haga que los demás también la tiren", ha afirmado la dirigente de Ciudadanos, quien ha sostenido que España vive un momento histórico para hacer una "segunda Transición a la altura de la primera, pero para eso se necesita que los políticos estén a la altura".

En este sentido, ha reivindicado la figura del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por la necesidad de recuperar en estos momentos el espíritu de consenso y diálogo que se vivió en la Transición.

Arrimadas ha defendido las negociaciones de Ciudadanos con el PSOE para llegar a un acuerdo de investidura, si bien ha dejado claro que no se puede excluir a nadie y, de hecho, ha recordado que en la Transición "no se dejó fuera a nadie" y se sentaron en la misma mesa Manuel Fraga y Santiago Carrillo.

A este respecto ha garantizado que en España "no hay otro partido capaz de compatibilizar reformas, sensatez y estabilidad y consenso y diálogo con todos, sin excluir a nadie".

Dice que C's "no va de salvapatrias", sino que su modelo es "construir y no destruir"

Tras defender el trabajo realizado por el PSOE y el PP durante sus años de gobierno en la democracia, ha dejado claro que Ciudadanos "no va de salvapatrias", sino que su modelo es "construir y no destruir" y, por tanto, "no quiere tirar por la borda el esfuerzo que han realizado otros en los últimos treinta años".

Su modelo se basa en la igualdad, la estabilidad y las reformas y, por ello, Inés Arrimadas ha insistido en que, si no se forma gobierno en España y se mantiene el bloqueo institucional, no se pueden acometer dichas reformas.

Con el "peligro de que el resultado electoral" de una eventual convocatoria sea el mismo o sume lo mismo que el de los comicios del pasado diciembre, ha señalado.

Por ello, ha emplazado a los partidos a estar a la altura de la Transición para poder llegar a acuerdos que den estabilidad a España, que necesita, en su opinión, de proyectos que unan y recuperar el espíritu de consenso.