Resultados elecciones municipales en Cádiz: Todo en juego por un escaño

Con más del 50% de los votos escrutados en las elecciones al Ayuntamiento de Cádiz, los primeros datos dan la victoria al PP con Bruno García de León al frente, que conseguiría 13 escaños, a solo uno de la mayoría absoluta de 14. Supone un enorme respaldo a los populares, que doblan sus resultados de 2019 y pasarían de 6 a 13 escaños.

Si finalmente no lograran ese escaño que aún les falta, la Alcaldía de Cádiz acabaría en manos de la izquierda, que podrían gobernar unidas y mantener la estela que abrió hace 8 años José María González Santos 'Kichi'. El hasta ahora alcalde, que se presentó con Adelante Cádiz, no ha optado a la reelección, cumpliendo así la palabra dada en 2015 de que no se presentaría más de dos legislaturas.

Según los primeros resultados, Adelante Izquierda Gaditana, la confluencia de Ganar Cádiz, IU, Verdes Equo y Alternativa Republicana, se queda con 7 escaños, 6 menos de los que obtuvo Adelante Cádiz en 2019.

Por otra parte, el PSOE gana representantes y pasa de 5 concejales a 7 mientras que Ciudadanos pierde toda su representación.



Cádiz DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 13 37,96 14.907 PSOE-A 7 20,62 8.097 AI 7 20,37 8.001 VOX 0 4,51 1.772 AHORACÁDIZ 0 3,99 1.568 JUSTICIA SOCIAL 0 2,75 1.081 UA 0 2,49 979 PACMA 0 1,9 749 PODEMOS 0 1,81 712 CS 0 1,66 654 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,41 162 Resumen del escrutinio: Participación 60,5% Votos contabilizados: 39.785 69,26% Abstenciones: 25.974 39,49% Votos en blanco: 578 1,47% Votos nulos: 525 1,31%

Estos resultados coinciden a grandes rasgos con los pronosticados en los sondeos de GAD 3, que daban también al PP como el partido más votado con 11 o 12 concejales, seguido del PSOE con 6-7 representantes. Adelante Izquierda Gaditana conseguía también 6 concejales, Podemos obtendría solo un concejal y Vox se lleva 2 concejales.

A través de nuestra calculadora de pactos pueden comprobar todos los acuerdos posibles para lograr la investidura en todas las Comunidades Autónomas que concurren a las elecciones este 28M así como en las principales capitales de España.

Elecciones en Andalucía

Andalucía cuenta con 785 municipios, el 9,6% de los 8.131 existentes en España, según las cifras del Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE). En las anteriores elecciones municipales, el PSOE ganó el cómputo general de las elecciones municipales con un 29,39% de los votos frente a un 22,62 % del PP.

El PSOE de Andalucía gobierna en 459 municipios, cifra que supone prácticamente que seis de cada diez corporaciones estén en manos de regidores socialistas y con ello el control de seis de las ocho diputaciones provinciales: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

Los socialistas, al igual que sucede con los populares, concentran la mayor parte de los municipios que gobiernan en el tramo de población inferior a los 5.000 habitantes. El PSOE tiene en esta franja a 332 de los 459 ayuntamientos que gobierna, el 72,3%.

En el caso del PP-A, en esta franja de población gobierna 122 corporaciones, el 64,5% de los 189 municipios que rige. Los socialistas dominan todos los tramos de población: 59 municipios gobierna de entre 5.000 a 10.000 habitantes; 48 de 10.000 a 20.000; 44 de 20.000 a 50.000 y 39 en más de 50.000. El PP, por su parte, tiene 22 municipios entre 5.000 a 10.000 habitantes; 21 de 10.000 a 20.000; 21 de 20.000 a 50.000 y 15 en más de 50.000.

El Partido Popular se sitúa, por tanto, como segunda fuerza en el ámbito municipal, por cuanto suma a su liderazgo en la provincia de Almería con sus 48 alcaldías, ocupa esa posición en Cádiz con 5 alcaldías, Córdoba con 16, Granada con 49, Huelva con 11, Jaén con 18, Málaga con 31 y 11 en Sevilla. El PP ostenta la presidencia de las diputaciones de Almería y Málaga.