No me ha llegado el voto por correo para las elecciones vascas 2020: ¿Qué puedo hacer?

El pasado 2 de julio concluyó el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones vascas 2020. Este año no era necesario acudir a la oficina postal. El Certificado de inscripción en el Censo Electoral puede solicitarse a través de la web de Correos. Tras ser aprobada por la Oficina del Censo Electoral, el votante tendría que haber recibido en su casa la documentación necesaria para poder votar.

Correos se compromete a realizar al menos dos intentos de entrega en mano de la documentación de las elecciones en el País Vasco para el próximo 12 de julio. En caso de no conseguirlo, dejarían en su buzón un aviso para que pueda pasarse a recoger el voto por correo en su oficina postal. Sería necesario hacerlo en persona o a través de una persona autorizada mostrando el DNI.

Desde el 5 de Julio, todos los solicitantes deberían contar ya con la documentación electoral. Si por alguna razón no la recibiéramos en ese plazo deberíamos ponernos en contacto con los teléfonos de las DPOCE de Euskadi que aparecen entre las direcciones útiles de la web. Si aún no tienes decidido tu voto, puedes comprobar con qué partido tienes más ideas en común en este test de las elecciones vascas.

Las solicitudes de voto por correo se triplican en Euskadi

Tendremos hasta el 10 de julio para formalizar el voto. Si lo tenemos claro, incluso podremos entregárselo al cartero cuando nos entregue la documentación electoral. A cambio, este nos dejará un justificante para acreditar que se ha ejercido el derecho al voto. En caso contrario, deberemos entregar la papeleta en la oficina postal antes de las 14 horas del viernes 10 de Julio.

Si se ha solicitado el voto por Correo y no le llega la documentación electoral, no podrá ejercer su derecho acudiendo a una Mesa electoral. Además, quienes traten de falsificar documentos o no respeten las normas del voto por correo se enfrentan a penas de prisión de entre tres Meses a un año o multa de 6 a 24 meses.

Como consecuencia de la crisis del Covid-19, el voto por correo se ha triplicado en el País Vasco, alcanzando cifras nunca antes vistas. Según la Consejería de Seguridad, más de 110.000 personas habrían optado por esta modalidad, lo que supone un 6% del electorado de la Comunidad. La provincia que más lo ha solicitado ha sido Bizkaia, 7,5% de los electores. Araba alcanza el 5,6%, mientras Gipuzkoa se queda en el 5%. En 2016, año de las anteriores Elecciones Autonómicas, en Euskadi se realizaron 42.488 peticiones de las que llegaron a completarse 37.960.