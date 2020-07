Javier Ortega Smith, Vox, dice que el euskera actual utiliza palabras inventadas

Tenso mitin de Vox en Vitoria dentro de la campaña de las elecciones en el País Vasco en el que ha reivindicado ser "la única alternativa para frenar al nacionalismo excluyente" y que ha contado con un amplio dispositivo de la Ertzaintza para evitar que se acercaran al lugar manifestantes radicales y abertzales. Ha sido en la céntrica plaza de los Fueros de la capital alavesa con la presencia del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, la presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio, y la candidata a lehendakari y cabeza de lista de esta formación por Álava, Amaya Martínez.

Euskera inventado

Ortega Smith ha arremetido contra el candidato a la reelección del PNV y le he espetado: "Urkullu, entérate bien, las instituciones vascas no son propiedad del PNV". Se ha preguntado cómo es posible que los españoles hayan permitido que les roben "esta querida tierra vasca", como también ha ocurrido en Cataluña, y ha prometido combatir "esta pesadilla del separatismo" en la calle, en las instituciones y en las redes sociales. También ha criticado al PNV porque es un partido de "cuatro gatos" que tiene "manipulada" la democracia en el País Vasco y cuyas manos están "manchadas de sangre" por su "connivencia con el terrorismo". Y el euskera batua, la lengua vasca unificada a partir de las distintas variantes tradicionales del euskera, del que ha afirmado que recurre a palabras "inventadas" y procedentes de "dialectos de distintas aldeas que no se entendían entre ellas".

Mítines blindados

Numerosos agentes de la Ertzaintza han impedido el acceso de más de un centenar de manifestantes concentrados en las distintas calles que desembocan en la plaza donde se ha desarrollado el mitin, quienes proferían gritos en euskera como "Fuera fascistas" e insultos contra los dirigentes de Vox. En este mitin no se han producido incidentes debido a la protección de la Ertzaintza, al igual que ocurrió en Bilbao, donde un amplio cordón policial en el parque del Arenal de Bilbao impidió que se registraran altercados. Sí hubo incidentes en cambio el día anterior en San Sebastián, donde dos personas fueron detenidas durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes que protegían el acto en el que participaba el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith